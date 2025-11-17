Simone Campinoti nominato cavaliere di Parte Guelfa: "Un grande onore per me"

Tra il 14 e il 15 novembre è stato celebrato l'antichissimo rituale delle "Solenni Investiture di Parte Guelfa 2025" a Firenze. "Parte Guelfa, istituita da Papa Clemente IV nel 1266, è al contempo arciconfraternita ed istituzione di cavalleria, ed è dedita alla salvaguardia dell’ambiente dal 1549 in virtù dell’incarico conferitole da Cosimo I de’ Medici, Granduca di Toscana con la Legge dell’Unione. Oggi Parte Guelfa è un’istituzione universale dove sono rappresentate oltre cinquanta nazionalità e tutte le confessioni religiose" spiegano da Parte Guelfa.

La celebrazione si è svolta presso le rettorie di San Carlo e di Orsanmichele, la basilica di Santa Croce ed il magnifico Palagio di Parte Guelfa, dove le consorelle e confratelli dell’Arciconfraternita di Parte Guelfa hanno accolto i novizi ammessi dal Consiglio di Credenza. Tra le nomine anche quella dell'empolese Simone Campinoti, consigliere comunale e imprenditore: "Sono lieto di comunicare che sono stato nominato cavaliere di Parte Guelfa - afferma - un grande onore per me".