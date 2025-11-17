Successo per 'Sapori in Borgo' a Pisa: oltre trenta eccellenze del territorio in centro storico

"Un successo incredibile per il quale dobbiamo ringraziare i commercianti del centro storico che hanno subito creduto nel progetto e le oltre trenta aziende eccellenze del territorio che hanno presentato i loro prodotti. Adesso ci mettiamo già a lavoro per l’edizione 2026". Non nasconde l’entusiasmo Fabrizio Di Sabatino, presidente Confesercenti Pisa, dopo l’iniziativa "Sapori d’autunno in Borgo" che sabato pomeriggio ha animato le vie del centro storico con l’organizzazione dell’associazione, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, il patrocinio della Regione Toscana e dei Comuni di Pisa, Terricciola, Vicopisano, Calci e San Giuliano Terme.

"Si è trattata di una esperienza di gusto unica nel suo genere – spiega Di Sabatino – con oltre trenta aziende della nostra provincia che sono state ospitate con le loro eccellenze all’interno dei negozi; i clienti hanno così potuto degustare prodotti artigianali di alta qualità, dai vini al miele, dall’olio al cioccolato, dai tartufi ai liquori, dalla birra alle tisane, fino a pasta, pane, dolci. Una iniziativa – aggiunge il presidente Pisa di Confesercenti – che nasce proprio dalla volontà dei nostri commercianti di promuovere il nostro centro storico. E che ha visto in contemporanea anche l’evento sempre Confesercenti il Logge di Banchi dedicato sempre al cioccolato e all’enogostranomia. Siamo davvero orgogliosi che il nostro progetto abbia avuto patrocini illustri, a cominciare dalla Regione, proprio perché è stato compreso lo spirito: una vetrina del commercio pisano del nostro centro storico, valorizzata da aziende che portano comunque in alto il nome e la qualità dei prodotti della provincia e che riproporremo anche nell’edizione 2026. Un grazie particolare all’assessore Paolo Pesciatini, che è voluto essere presente all’inaugurazione, per la preziosa collaborazione". La conclusione di Di Sabatino.

"Le nostre iniziative hanno come unico filo conduttore la qualità, qualità che nasce dalle idee dei nostri commercianti che come sempre sono il vero motore di queste iniziative con idee e tanta voglia di mettersi in gioco per la promozione della città. A noi come Confesercenti, il compito di mettere a terra questa energia con iniziative di qualità, con progetti che fanno da vetrina alla città".

Fonte: Confesercenti Pisa - Ufficio stampa