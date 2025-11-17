Temporali, codice giallo in Toscana. Campanile colpito da un fulmine in Lucchesia

Inizio di settimana con il maltempo per la Toscana. Per tutta la giornata di oggi, lunedì 17 novembre, è in vigore l'allerta codice giallo per temporali forti, rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, mareggiate e raffiche di vento, su tutto il territorio regionale incluse isole dell'Arcipelago.

Questa mattina "linea temporalesca attiva dalla costa pisana, province di Livorno, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze fino al Mugello. Cumulati da inizio evento oltre i 217 mm di pioggia caduti a Stazzema (in provincia di Lucca)". Così in un aggiornamento il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani tramite le sue pagine social. Durante la notte sempre Giani ha segnalato un nubifragio a Massa, "con 73 mm di pioggia caduti in un’ora", con la previsione di temporali in estensione dalle zone di nord-ovest al resto della regione, in particolare sulle zone settentrionali. Nelle province di Lucca e Massa Carrara questa mattina segnalati allagamenti in Versilia lungo l'Aurelia, e tra Montignoso e Pietrasanta.

Provincia di Lucca: fulmine su un campanile a Capannori

Dalle prime ore di questa mattina sono diversi gli interventi dei vigili del fuoco in provincia di Lucca. A Capannori, alle 7.30, una squadra è intervenuta alla chiesa di San Leonardo in Treponzio, per la verifica delle condizioni del campanile colpito da un fulmine. L'intervento è tutt'ora in corso.

A Lucca un'altra squadra è intervenuta in via Borelli per una macchina uscita di strada a causa delle forti piogge. Il conducente è stato estratto incolume dal mezzo. A Pietrasanta i vigili del fuoco sono intervenuti in via Casone per una frana di grosse dimensioni che ha coinvolto una casa, sotto la quale sono rimaste alcune auto. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

