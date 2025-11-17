Temporali in Toscana, inizio settimana con il maltempo: codice giallo su tutta la regione

Attualità Toscana
Maltempo in Toscana

Inizio di settimana con il maltempo per la Toscana. Per tutta la giornata di oggi, lunedì 17 novembre, è in vigore l'allerta codice giallo per temporali forti, rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, mareggiate e raffiche di vento, su tutto il territorio regionale incluse isole dell'Arcipelago.

Questa mattina "linea temporalesca attiva dalla costa pisana, province di Livorno, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze fino al Mugello. Cumulati da inizio evento oltre i 217 mm di pioggia caduti a Stazzema (in provincia di Lucca)". Così in un aggiornamento il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani tramite le sue pagine social. Durante la notte sempre Giani ha segnalato un nubifragio a Massa, "con 73 mm di pioggia caduti in un’ora", con la previsione di temporali in estensione dalle zone di nord-ovest al resto della regione, in particolare sulle zone settentrionali. Nelle province di Lucca e Massa Carrara questa mattina segnalati allagamenti in Versilia lungo l'Aurelia, e tra Montignoso e Pietrasanta.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

