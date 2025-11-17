Ubaldo Pantani torna a Empoli con lo spettacolo 'Inimitabile' al Teatro Excelsior

Dopo anni di televisione, imitazioni cult e un talento comico che ha conquistato il grande pubblico, Ubaldo Pantani torna a teatro con “Inimitabile”, un nuovo viaggio ironico, dissacrante e profondamente umano tra personaggi, volti e voci della nostra quotidianità. Lo spettacolo, prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione e diretto da Nicola Fanucchi, arriverà il 27 novembre 2025 (ore 21:00) al Teatro Excelsior di Empoli.

Uno spettacolo che racconta la realtà attraverso le sue maschere, quelle che tutti indossiamo, spesso senza nemmeno accorgercene. Quante volte diciamo che qualcuno ci sembra “fuori dal comune”? Lo ripetiamo tra amici, lo raccontiamo a casa, lo condividiamo al lavoro. Ma se il personaggio fossimo noi?

In Inimitabile, Pantani porta sul palco un caleidoscopio di personaggi, attingendo tanto dalla televisione – con le sue celebri imitazioni tra cui l’iconico Lapo Elkann – quanto dal mondo reale, popolato di figure eccentriche e inaspettate: dal benzinaio del paese al protocollista comunale, dall’uomo dei preventivi a quel collega che tutti abbiamo e che, nel bene o nel male, è un’istituzione. Con il suo stile pungente e uno straordinario talento trasformista, Pantani si muove tra satira e introspezione, offrendo uno spettacolo in cui il pubblico ride degli altri… ma finisce per ritrovare sé stesso.

Uno spettacolo comico e profondo, che mescola risate e dubbi esistenziali, attraversando con leggerezza e acume le contraddizioni e i paradossi del nostro tempo. Un racconto che, dietro la risata, cela una riflessione sottile sul modo in cui ci relazioniamo agli altri e su come, spesso senza rendercene conto, interpretiamo un ruolo nella grande commedia della vita. Dopotutto, la realtà stessa è un teatro in cui, consapevoli o meno, tutti recitiamo la nostra parte, indossando ogni giorno una maschera diversa, sospesi tra autenticità e rappresentazione.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI: Biglietti e informazioni su ticketone.it

Ulteriori date verranno annunciate prossimamente.

Fonte: Ufficio stampa