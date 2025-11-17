Una giornata dedicata ai Maestri del Lavoro empolesi al Cenacolo

Sabato 15 novembre 2025 alle 11 al Cenacolo degli Agostiniani si è tenuta la prima Giornata del Maestro del Lavoro, una cerimonia organizzata dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, in onore dei concittadini empolesi insigniti dell'onorificenza della "Stella al Merito del Lavoro".

Così ha commentato il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi: "Quando ho ricevuto lo stimolo a fare un riconoscimento per gli insigniti di Empoli ho subito accettato per conoscere meglio questa onorificenza di cui poco si parla. Tenere tutti insieme questa piccola comunità ha anche un valore di consapevolezza, per conoscere le storie e la portata. L'onorificenza diventa un pezzo della storia della città, non un riconoscimento esclusivamente privato. Questo il senso della giornata di oggi, che premia costanza, serietà, dedizione, impegno e ingegno che è una caratteristica anche della comunità di Empoli"

Per la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro sono intervenuti il vice presidente nazionale per il Centro, Gino Piccini, il console regionale Massimo Tucci e il console metropolitano Alberto Taiti.

CHI SONO I MAESTRI DEL LAVORO – I Maestri del Lavoro sono lavoratori dipendenti "eccellenti" che hanno ricevuto negli anni l'onorificenza della "Stella al Merito del Lavoro" che comporta il titolo di "Maestro del Lavoro". Onorificenza che viene assegnata ogni anno a 1000 lavoratori italiani dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del Lavoro ed è regolata dalla legge n. 142 del 5 febbraio 1992. L'onorificenza viene consegnata ogni 1° maggio in tutti i capoluoghi di regione (per la Toscana a Firenze in Palazzo Vecchio).

Gli insigniti possono aderire volontariamente alla "Federazione Nazionale Maestri del Lavoro" che opera con i propri Consolati a livello provinciale e regionale.

Le caratteristiche riguardano il lavoro da oltre 25 anni nella stessa azienda, privata e non pubblica, con laboriosità e perizia, su proposta delle stesse aziende.

I PREMIATI (TRA PARENTESI LE AZIENDE DI RIFERIMENTO)

Lorenzo Bagnoli (2024), Nuovo Pignone Srl

Alla memoria di Polo Becagli (1996)

Vanna Boschetti (1996), il premio è stato ritirato dai familiari. (Qui maggiori informazioni link)

Emilio Cappelli (2015), e-distribuzione

Massimo Corsinovi (2023), Nuovo Pignone

Roberto Gelli (2018), responsabile dello sviluppo delle reti di distribuzione per le regioni Toscana ed Umbria per e-distribuzione

Claudio Giunti (2023), Leonardo Spa

Cav. Alessandra Nacci (2021), direttore amministrativo-finanziario del gruppo Irplast

Carlo Pastorelli (2024), Referente Small and Micro Business Channels - regioni Toscana, Umbria e Marche per Enel Energia

Francesco Pezzatini (2025), Hospital Consulting

Paolo Ribecchini (2003), Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio scarl - Firenze

Simone Rimi (2025), Banca Nazionale del Lavoro

Paolo Scardigli (2004), noto come presidente dell'associazione Astro

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa