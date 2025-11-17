Use Computer Gross, terza sconfitta di fila: serve una reazione contro Borgomanero

Continua sulle montagne russe il campionato dell’Use Computer Gross. Dopo una striscia iniziale positiva, ecco infatti che la squadra di coach Valentino ha messo in fila tre sconfitte consecutive, vuoi per il valore dell’avversaria (ieri la Mens Sana Siena), vuoi per una condizione fisica non brillante, vuoi per un calendario che ha proposto due trasferte consecutive nella città del palio dove, da tradizione, le avversarie sono forti.

"A Siena abbiamo disputato una grande partita per 28 minuti – spiega coach Valentino - restando sempre a contatto nel punteggio, muovendo bene la palla e cercando di compensare la loro energia e intensità. Arrivavamo da una settimana molto complicata e voglio sottolineare la prova di Rosselli che, stringendo i denti, ha trascinato il gruppo dando sicurezza in un ambiente sempre difficile".

"Sapevamo che sarebbe bastato un minimo calo fisico o di attenzione perché Siena potesse approfittarne – prosegue - e purtroppo così è stato. Già alla fine del terzo quarto le nostre energie sono calate e la differenza, soprattutto sotto canestro, è emersa con forza. I 27 rimbalzi d’attacco concessi – aspetto che avevamo già individuato nel pre-partita – hanno generato per loro punti facili e falli subiti che hanno indirizzato la gara".

"Detto questo – conclude - dobbiamo ripartire dai 28 minuti giocati con spirito di squadra, intensità e organizzazione. È da lì che vogliamo ricostruire e portare quell’identità nelle partite che, in questo momento, sono più alla nostra portata. Da sabato inizia per noi un mini-campionato che ci condurrà alla pausa natalizia: dobbiamo farci trovare pronti, con energia, lucidità e la volontà di crescere ogni giorno".

Primo avversario sabato sera al Pala Sammontana, College Borgomanero.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

Notizie correlate