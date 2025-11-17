Volontario aggredito, Lega e Cdx per Empoli: "Chiediamo più sicurezza"

La grave aggressione che ha coinvolto l’anziano volontario della Misericordia, attualmente ricoverato in condizioni critiche, richiama con forza l’attenzione sul valore del volontariato e sulla necessità di garantire la massima sicurezza a chi ogni giorno offre tempo e competenze a beneficio della collettività.

Da tempo, nel confronto con le associazioni di pubblica assistenza, emergono difficoltà crescenti nel reperire nuovi volontari. Tra i fattori segnalati vi è anche un crescente senso di vulnerabilità che talvolta può accompagnare lo svolgimento dei servizi. L’episodio di questi giorni dimostra l’esigenza di riflettere con attenzione su come proteggere ancora meglio sia i volontari sia gli utenti, spesso persone fragili che necessitano di ambienti sicuri e adeguatamente organizzati.

In quest’ottica, riteniamo utile avviare una valutazione condivisa – con istituzioni, associazioni e forze dell’ordine – sull’opportunità di introdurre procedure di identificazione e verifica preliminare per l’accesso alle strutture di pubblica assistenza, nel pieno rispetto dei diritti delle persone e delle specificità del settore. Si tratterebbe di strumenti pensati esclusivamente per rafforzare la prevenzione, agevolare una gestione più serena dei servizi e consentire, laddove necessario, di attivare percorsi di supporto per chi manifesta situazioni di particolare fragilità.

Il fatto che l’autore dell’aggressione fosse già noto per precedenti comportamenti problematici evidenzia l’importanza di potenziare le forme di collaborazione interistituzionale, affinché le strutture del volontariato possano operare in un contesto sempre più protetto, senza rinunciare ai propri principi di accoglienza e prossimità.

L’accesso libero alle sedi della pubblica assistenza è da sempre simbolo di apertura e solidarietà. Alla luce degli eventi recenti, appare però opportuno valutare l’introduzione di misure organizzative che, senza snaturare questa vocazione, contribuiscano a preservare un clima di fiducia, sicurezza e serenità, a beneficio sia dei volontari sia delle persone che si rivolgono a loro.

Susi Giglioli

Segretario Lega Empolese - Capogruppo Lega Castelfiorentino

Andrea Poggianti

Vicepresidente Consiglio comunale di Empoli

Capogruppo Centrodestra per Empoli

Gabriele Chiavacci

Vicepresidente commissione II Comune di Empoli

Vicecapogruppo Centrodestra per Empoli

Notizie correlate