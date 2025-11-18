Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 GOLD

Vittoria importantissima per i ragazzi di Renato Gasperoni e Giovanni Cicilano, andati ad espugnare a fil di sirena il parquet dell’Olimpia Legnaia, diretta concorrente, per 73-74. Un successo che permette ai gialloblu di portarsi sul 2-0 negli scontri diretti e che arriva al termine di una gara rimasta in bilico fino allo scadere. Attacchi sugli scudi in avvio, con l’Abc che mette la testa avanti alla prima sirena (20-25), salvo poi calare d’intensità nella seconda frazione, quando il break locale ribalta l’inerzia: 40-35 al riposo lungo. Nella ripresa Legnaia prova più volte ad allungare toccando anche il +8, ma ogni volta l’Abc ricuce arrivando a giocarsi il tutto per tuto negli scambi finali. Così sul 73-69 locale, con 90 secondi sul cronometro, il canestro di Leti e il gioco da tre punti di Ticciati arrivano a mettere l’ipoteca.

Prossimo impegno mercoledì 19 novembre alle 19:15 sul parquet del Bcl Lucca per il recupero della quinta giornata di andata.

Olimpia Legnaia – Abc Castelfiorentino 73-74

Tabellino: Garbetti 3, Ticciati 24, Baldi, Vallerani 6, Leti 10, Bufalini, Marchetti 19, Ciulli 7, Bini, Kamberaj ne, Niccolini 6, Giglioli ne. All. Gasperoni. Ass. Cicilano.

Parziali: 20-25, 20-10, 20-23, 13-16

UNDER 17 REGIONALE

Arriva il poker per i ragazzi di Alberto Ciampolini e Eraldo Mazzuca, che a Firenze sponda Dlf proseguono la marcia espugnando il parquet locale per 69-83. Gara di alti e bassi quella dei gialloblu che, dopo un primo quarto punto a punto, cambiano passo nella seconda frazione andando all’intervallo sul 39-47. Dagli spogliatoi, però, rientrano più aggressivi i fiorentini, che piazzano il contro break e ribaltano completamente i giochi al 30′ (58-54). Ma proprio quando l’inerzia sembrava pendere dalla parte dei padroni di casa, i gialloblu stringono le maglie in difesa e riprendono il controllo, per poi darsi definitivamente alla fuga.

Prossimo impegno sabato 22 novembre alle 18 al PalaBetti contro la Virtus Certaldo.

Dlf Firenze – Abc Castelfiorentino 69-83

Tabellino: Di Carlo 23, Paniccià 21, Di Vilio 9, Muoio 7, Capuana 21, Faffi 2, Anton, Capocchini, Bufalini, Bianchi. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 25-21, 14-26, 19-7, 11-29

UNDER 15 ECCELLENZA

Altra gara tutta in salita per i ragazzi di Eraldo Mazzuca e Alberto Ciampolini, che al PalaBetti si arrendono alla Pallacanestro Prato Dragons per 59-95. I gialloblu restano a contatto fino a metà della seconda frazione quando, dopo un buon inizio, cedono il passo ai lanieri, che allungano toccando il +11 a metà gara (27-38). Nella seconda parte l’inerzia non si sposta, con i Dragons che mantengono saldamente il controllo per poi scavare letteralmente il solco nell’ultimo parziale.

Prossimo impegno domenica 23 novembre alle 11:30 sul campo della Juve Pontedera.

Abc Castelfiorentino – Pall. Prato Dragons 59-95

Tabellino: Macchi, Nardi 5, Giovannoni 5, Bellesi, Profeti 14, Gazzarrini 1, Scherillo, Faffi 4, Barbieri 3, Falorni 10, Muoio 6, Bertelli 11. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 13-15, 14-23, 15-24, 17-33

UNDER 13 REGIONALE

Si chiude con un en plein il girone di andata dei ragazzi di Giovanni Corbinelli e Tommaso Barlabà, che al PalaBetti fanno la voce grossa contro il Montesport: 97-27 il finale. Un punteggio che basta da solo a raccontare una sfida a senso unico, con i gialloblu padroni del campo per tutti i quaranta minuti. Un successo che permette alla truppa castellana di iniziare il girone di ritorno al comando del girone D e ancora imbattuta.

Prossimo impegno domenica 23 novembre alle 9:30 al PalaBetti contro la Laurenziana.

Abc Castelfiorentino – Montesport Montespertoli 97-27

Sono scesi in campo: Costa, Delli Carri, Arzilli, Asta, De Simone, Sordi, Lisi, Iori, Allegra, Bagnoli, Profeti, Sardelli. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

Parziali: 26-4, 23-4, 20-6, 28-13

MINIBASKET

Quattro i gruppi minibasket gialloblu scesi in campo nel fine settimana.

Doppia trasferta in casa dell’Olimpia Legnaia per Esordienti 2014 e Aquilotti Big 2015, da cui sono arrivate una vittoria per gli Esordienti di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani e una sconfitta per gli Aquilotti di Daniele Bagnoli e Giacomo Ciulli. Weekend fiorentino anche per le due squadre Scoiattoli: il gruppo Scoiattoli Big 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong ha ceduto il passo alla Sestese, mentre il gruppo Scoiattoli Small 2018 di Nicol Banchelli e Raffaele Macalindong è stato protagonista di una mattina di 3vs3 organizzato dal Dlf Firenze, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità.

Nel prossimo fine settimana appuntamento fuori regione per gli Aquilotti Big, che da venerdì a domenica saranno impegnati a Zocca (Mo) nello storico torneo “Un canestro per Bologna”; impegni casalinghi, invece, per gli Esordienti, che sabato alle 16 ospiteranno il Basket Montesport, e per gli Scoiattoli Big, che domenica alle 11:15 riceveranno il Santo Stefano Campi.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino