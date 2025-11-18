Abetone, primi fiocchi in Val di Luce: arrivano segnali incoraggianti per l'avvio anticipato della stagione sciistica

Prima spolverata di neve sull’Abetone e in Val di Luce, dove nella notte tra lunedì e martedì sono caduti i primi fiocchi dell’anno. L’accumulo è stato minimo - solo pochi centimetri - ma sufficiente a riaccendere l’ottimismo degli operatori turistici, che vedono nella nevicata un possibile segnale di un avvio anticipato della stagione sciistica rispetto agli scorsi anni.

Andrea Formento, direttore degli impianti della Val di Luce e presidente nazionale di Federfuni, guarda al meteo dei prossimi giorni con fiducia. "La prima nevicata è sempre un buon segnale - spiega - ma ciò che davvero ci fa ben sperare sono le previsioni del fine settimana: è atteso un nuovo peggioramento con altre nevicate e, soprattutto, un deciso calo delle temperature. Condizioni che potrebbero permettere di avviare l’innevamento programmato e preparare le piste in vista di un’apertura anticipata".

Il freddo in arrivo sarà determinante per mettere in funzione i cannoni da neve, indispensabili per garantire un fondo adeguato all’avvio della stagione. Se le previsioni saranno confermate, l’obiettivo condiviso è quello di puntare all’ultimo weekend di novembre per accogliere i primi sciatori.