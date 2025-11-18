Al Lux di Fucecchio c'è 'Pien di Beghe' con 'O se ieri stava proprio bene!'

Sabato 22 novembre al Piccolo Teatro Lux di Fucecchio sarà l’ultima occasione di vedere la compagnia teatrale amatoriale “Pien di Beghe” in “O se ieri stava proprio bene!” di Massimo Valori, l’esilarante commedia della stagione 2025, già rappresentata varie volte con grande successo in tutto l’Empolese Valdelsa.
Catherine Bencivenga, Francesco Cappelli, Cristina Cesare, Chiara Cirillo, Barbara Fattori, Francesco Gelli, Enrico Gronchi, Vittorio Paolinelli, Cinzia Scardigli, Eleonora Scavo, Carla Stefanelli e lo stesso Massimo Valori, che ha curato anche la regia, daranno vita a una vicenda estremamente originale e divertente, che prende le mosse da una trasmissione televisiva, nella quale il protagonista intravede una speranza di salvezza per l’insopportabile situazione in cui si ritrova, salvo poi farsi prendere un po’ la mano, con esiti imprevisti ed esilaranti.
Con questo spettacolo, che fa parte della rassegna “Commediando ancora”, organizzato dall’Associazione Teatrale Amici del Poggio, “Pien di Beghe” concluderà la stagione teatrale 2025, quindi diamo appuntamento a tutti quelli che non l’hanno ancora vista a sabato 22 novembre alle 21.30, al Piccolo Teatro Lux di Fucecchio!
