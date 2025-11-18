Al San Jacopo torna la musica in ospedale con il progetto 'Floema'

L’ospedale San Jacopo torna ad aprire le porte alla musica. Un’occasione preziosa per regalare al personale, ai pazienti e ai loro familiari momenti di ascolto, svago e benessere attraverso il linguaggio universale della musica. Dal 20 novembre parte il nuovo ciclo di incontri musicali di Floema, il progetto ideato da Daniele Giorgi e realizzato dalla Fondazione Teatri di Pistoia con il sostegno di Banca Alta Toscana. La rassegna, che da anni intreccia arte, territorio e partecipazione, coinvolge musicisti professionisti di fama internazionale insieme a realtà amatoriali e studentesche pistoiesi, con l’obiettivo di promuovere la cultura musicale e portare la bellezza della musica dal vivo anche in contesti sanitari.

Come nelle passate edizioni, anche quest’anno sono previsti tre appuntamenti musicali gratuiti e aperti alla cittadinanza. I concerti si svolgeranno nella hall dell’ospedale alle ore 17.00. Si parte giovedì 20 novembre, con l’esibizione del Quartetto d’archi e soprano. Protagonisti, i musicisti dell’Orchestra Leonore – Daniele Giorgi (violino), Misla Iannoni Sebastianini (violino), Silvia Mazzon (viola), Andrea Agostinelli (violoncello) – insieme al soprano Benedetta Gaggioli. Il programma propone brani a sorpresa dal grande repertorio e una prima esecuzione assoluta. Seguirà un brindisi di saluto.

Giovedì 4 dicembre andrà in scena “Un amore segreto” – Opera lirica tascabile. Sul palco i fiati e le percussioni dell’Orchestra Leonore – Emma Longo, Jacopo Cornacchione, Chiara Riccucci, Alejandra Rojas e Dante Magli – diretti da Federico Biscione, autore anche dell’opera lirica Un amore segreto (prima esecuzione assoluta). Accanto a loro, la classe di canto lirico e percussioni del Liceo Musicale Forteguerri di Pistoia con Giada Carli (soprano), Luca Bazzini (tenore) e Michelangelo Fattori (basso).

Giovedì 15 gennaio 2026, spazio al Quintetto con pianoforte e cori. I musicisti dell’Orchestra Leonore – Damiano Barretto, Emanuele Brilli, Silvia Mazzon, Andrea Agostinelli – si esibiranno insieme al pianista Maurizio Baglini e ai cori Terra Betinga (Agliana) e Coro della Scuola di Musica e Danza “T. Mabellini”, diretti dal Maestro Paolo Pacini. Un incontro tra archi, pianoforte e voci che intreccia repertorio classico e contemporaneo.

“Accogliere la musica all’interno dell’ospedale San Jacopo significa aprire le nostre porte a un linguaggio che parla di cura, ascolto e umanità - dichiara la direttrice sanitaria di Presidio, Lucilla Di Renzo - La musica riesce a creare un clima di serenità e condivisione che coinvolge pazienti, familiari e operatori, contribuendo a rendere l’ospedale un luogo ancora più vicino alle persone.”

Fonte: Ufficio Stampa

