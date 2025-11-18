"Azzurrissimo" apre la stagione del TNT Empoli: tanti atleti attesi alla rassegna empolese

Si parte. Domenica 23 novembre 2025 sarà ancora il meeting 'Azzurrissimo', giunto alla XIX edizione, ad aprire la stagione del T.N.T. Empoli nella piscina comunale coperta di 25 metri in Viale delle Olimpiadi. La società della presidente Sonia Sireci inizia l'annata agonistica con rinnovate ambizioni, avendo una squadra di elementi collaudati dal buon livello tecnico. Alla rassegna empolese - che include le categorie Esordienti A, Ragazzi, Junior, Cadetti e Seniores - hanno aderito altri undici club toscani. Il trofeo verrà assegnato, come in passato, a quello che avrà sommato il maggior punteggio complessivo dai propri atleti in tutte le gare. Nel mattino (ore 8.50) si nuoteranno i 50 stile, 50 rana, 100 dorso, 100 farfalla, 200 stile, 200 rana. Di pomeriggio (dalle 15.20) sarà il turno di 100 misti, 50 farfalla, 50 dorso, 100 stile, 100 rana, 200 farfalla, 200 dorso, 200 misti.

I concorrenti biancazzurri hanno frattanto scaldato i muscoli nell'impianto di Collevaldelsa dove si è tenuta la prima prova (parte 1) invernale di Categoria con esiti soddisfacenti. Tra i maschi, il miglior piazzamento è stato di Gabriele Pagliai, arrivato 3° nei 50 dorso. Buone anche le performance di Sirio Bartalucci - 50 e 200 dorso -; Stefano Borzellino - 50 farfalla, 100 stile -; Domenico Cassiano - 100 e 400 stile -; Leonardo Andrea Doccini - 1500 stile, 50 farfalla -. Nelle prove femminili, la copertina spetta ad Anita Savino grazie al 2° posto sui 200 farfalla. Brave pure Melania Doccini nei 50 farfalla, 100 stile; Arianna Nucci - 100 rana, 50 farfalla -; Lavinia Savino - 100 e 400 stile -; Chiara Russetti - 50 farfalla, 1500 stile -; Lucia Russetti - 100 e 400 stile -; Vittoria Giovannetti - 100 rana, 100 stile -. Andrea Nania, Carlotta Caruso e Ginevra Lavezzo non sono potuti scendere in vasca a causa dei rispettivi infortuni.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

