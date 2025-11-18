"Azzurrissimo" apre la stagione del TNT Empoli: tanti atleti attesi alla rassegna empolese

Sport Nuoto
Condividi su:
Leggi su mobile
Sonia Sireci, presidente T.N.T. Empoli

Si parte. Domenica 23 novembre 2025 sarà ancora il meeting 'Azzurrissimo', giunto alla XIX edizione, ad aprire la stagione del T.N.T. Empoli nella piscina comunale coperta di 25 metri in Viale delle Olimpiadi. La società della presidente Sonia Sireci inizia l'annata agonistica con rinnovate ambizioni, avendo una squadra di elementi collaudati dal buon livello tecnico. Alla rassegna empolese - che include le categorie Esordienti A, Ragazzi, Junior, Cadetti e Seniores - hanno aderito altri undici club toscani. Il trofeo verrà assegnato, come in passato, a quello che avrà sommato il maggior punteggio complessivo dai propri atleti in tutte le gare. Nel mattino (ore 8.50) si nuoteranno i 50 stile, 50 rana, 100 dorso, 100 farfalla, 200 stile, 200 rana. Di pomeriggio (dalle 15.20) sarà il turno di 100 misti, 50 farfalla, 50 dorso, 100 stile, 100 rana, 200 farfalla, 200 dorso, 200 misti.

I concorrenti biancazzurri hanno frattanto scaldato i muscoli nell'impianto di Collevaldelsa dove si è tenuta la prima prova (parte 1) invernale di Categoria con esiti soddisfacenti. Tra i maschi, il miglior piazzamento è stato di Gabriele Pagliai, arrivato 3° nei 50 dorso. Buone anche le performance di Sirio Bartalucci - 50 e 200 dorso -; Stefano Borzellino - 50 farfalla, 100 stile -; Domenico Cassiano - 100 e 400 stile -; Leonardo Andrea Doccini - 1500 stile, 50 farfalla -. Nelle prove femminili, la copertina spetta ad Anita Savino grazie al 2° posto sui 200 farfalla. Brave pure Melania Doccini nei 50 farfalla, 100 stile; Arianna Nucci - 100 rana, 50 farfalla -; Lavinia Savino - 100 e 400 stile -; Chiara Russetti - 50 farfalla, 1500 stile -; Lucia Russetti - 100 e 400 stile -; Vittoria Giovannetti - 100 rana, 100 stile -. Andrea Nania, Carlotta Caruso e Ginevra Lavezzo non sono potuti scendere in vasca a causa dei rispettivi infortuni.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Notizie correlate

Nuoto
Attualità
18 Novembre 2025

Domenica di successi per l’ASD Aquateam Nuoto Cuoio tra Fabriano e Camaiore

Domenica 16 novembre l’ASD Aquateam Nuoto Cuoio è stata impegnata in un doppio appuntamento sportivo che ha fruttato risultati di grande rilievo: i Campionati Italiani Assoluti Finp in vasca da [...]

Nuoto
Sport
1 Ottobre 2025

Dall'Empolese Valdelsa all'UltraSwim 33,3 in Grecia: una nuova impresa per Maurizio Bottoni

"Chiunque può farcela, basta volerlo davvero". Maurizio Bottoni commenta così quella che a tutti gli effetti è un'impresa. Trentatré chilometri e trecento metri a nuoto, anche se spalmati su quattro [...]

Empoli
Attualità
25 Luglio 2025

Torna il Triathlon Sprint Silver a Empoli: un appuntamento per atleti da tutta Italia

’estate empolese si accende con uno degli eventi sportivi più attesi dell’anno: il 6° Triathlon Sprint Silver Città di Empoli, in programma domenica 27 luglio 2025 presso la Piscina Comunale [...]



Tutte le notizie di Nuoto

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina