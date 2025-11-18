Bilancio positivo per il primo weekend della 54ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi

Bilancio decisamente positivo per il primo weekend della 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi: migliaia i visitatori che, a piedi o con la navetta, hanno raggiunto il borgo storico, confermando ancora una volta l’attrattiva e il valore della manifestazione.

Sabato 15 novembre, dopo il taglio del nastro la mostra è subito entrata nel vivo con una ricca proposta di eventi sia culturali sia enogastronomici. I numerosi visitatori giunti all’ombra della torre federiciana si sono immersi in un’atmosfera decisamente golosa, favorita da un clima mite che ha reso la passeggiata nel borgo particolarmente piacevole. Professionisti del gusto e semplici appassionati hanno animato le vie del centro, confermando San Miniato come la vera capitale del tartufo.

Tantissimi gli espositori presenti che hanno proposto prelibatezze uniche, da assaporare sul posto o da asporto: oltre a re tartufo, una vera sfilata di delizie come formaggi, salumi, vino, olio ed eccellenze enogastronomiche del territorio. L’appuntamento con i sapori e il gusto della Toscana, e non solo, tornerà anche nei prossimi weekend in Piazza del Popolo, ai Loggiati di San Domenico, Piazza Dante e in Piazza Duomo dove l’area Tartufi e Sapori offre l’occasione di conoscere e assaporare il tartufo bianco. Un’esperienza da replicare nei tanti e rinomati ristoranti di San Miniato.

“Siamo molto soddisfatti – sottolinea Azzurra Gronchi, Presidente della Fondazione San Miniato Promozione – dell’ottimo avvio di questa edizione. Nonostante le previsioni, il meteo è stato favorevole e ci ha regalato due giornate piacevoli, permettendo ai visitatori di immergersi pienamente nell’atmosfera della mostra. La partecipazione è stata davvero significativa: anche il numero dei biglietti della navetta ha registrato un aumento considerevole. Un risultato che conferma, ancora una volta, la straordinaria capacità attrattiva del tartufo bianco e delle eccellenze del nostro territorio”.

“Il primo weekend ha confermato ancora una volta quanto la Mostra del Tartufo sia un patrimonio identitario della nostra comunità – dichiara il Sindaco di San Miniato –. Vedere così tante persone passeggiare nel nostro centro storico, incontrare i produttori, partecipare agli eventi e scoprire le eccellenze del territorio è motivo di grande orgoglio. Questa manifestazione non è solo un appuntamento economico e turistico, ma un momento di condivisione e valorizzazione delle nostre radici. Ringrazio tutte le associazioni, i volontari e gli operatori che con il loro lavoro rendono possibile un evento di questa portata”.

Grande attesa per i prossimi fine settimana: si replica sabato 22 e domenica 23 novembre, e poi gran finale il 29 e 30 novembre. Oltre alle proposte gastronomiche la Mostra Mercato offre numerosi eventi e incontri per conoscere meglio San Miniato e le sue tante bellezze. Ampio spazio anche ai momenti di confronto e approfondimento in programma allo Spazio Incontri, vero salotto delle idee di questa 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi. Sabato 22 novembre alle 11 sarà presentata alla stampa la III edizione della “100 Miglia”, raduno di auto d’epoca che attraverserà la città di San Miniato il 30 e 31 maggio 2026.

Alle 17 sarà la volta di “Tartufo come Punto di incontro tra Alba e San Miniato”. Un momento significativo di confronto e approfondimento sul mondo del tartufo e sulle possibilità di crescita del settore con il sindaco di Alba Alberto Gatto e con Stefano Mosca, Direttore generale dell’ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba dal 2019.

Sempre sabato, con avvio da piazza Dante alle 10, ARtour itinerante propone “Gesti che danno forma alla bellezza”: un viaggio tra arte, tradizione e maestria nelle botteghe del centro storico di San Miniato. Per informazioni e prenotazioni: 3473574200

Anche nei prossimi fine settimana della Mostra Mercato il centro storico di San Miniato sarà raggiungibile esclusivamente con bus navetta, con partenza da via Guerrazzi 102 a San Miniato Basso e arrivo in piazza Dante, porta di ingresso alla manifestazione.

Il programma completo della 54esima Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi: è disponibile su sanminiatopromozione.it.

Notizie correlate