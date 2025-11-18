Consiglio regionale, Tomasi: "Vorremmo conoscere deleghe degli assessori". Giani: "Mi attengo allo Statuto"

La comunicazione da parte della presidente Stefania Saccardi della nomina di Alessandro Tomasi (FdI) come Portavoce dell’opposizione e della costituzione dei gruppi consiliari ha aperto la seduta del Consiglio regionale convocato per affrontare il dibattito e il voto sul programma di governo illustrato dal presidente Giani nella seduta dello scorso lunedì 10 novembre. A tutti i consiglieri regionali è stato poi consegnato il documento dell’Ufficio della Pastorale sociale e del lavoro dei vescovi della Toscana dal titolo “Proposte di interventi su lavoro, ambiente e welfare per la Regione Toscana”.

Il dibattito. Giani: "Stasera riunirò la Giunta e assegnerò le deleghe"

Prima dell’inizio del dibattito, ha preso la parola Alessandro Tomasi per chiedere un parere rispetto all’articolo 32 dello statuto in cui si legge che “il presidente della Giunta nella prima seduta di Consiglio illustra il programma di Governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della Giunta”, perché “crediamo che debba illustrare anche le deleghe degli assessori. Ci farebbe piacere conoscere nomi e cognomi degli assessori, ma vorremmo anche sapere di cosa si occuperanno”. “Sarebbe poi, spiacevole – ha chiuso - che le deleghe degli assessori coincidessero con quelle lette sui giornali, vorrebbe dire che prima le sanno i giornali e poi il Consiglio regionale”. Anche Marco Stella (FI) ha ribadito la necessità di conoscere le materie di competenza dei vari assessori prima della discussione del programma, “perché non si tratta solo di fare una discussione tecnica sul programma, ma anche politica, e conoscere le deleghe degli assessori aiuta farla”.

“Ho illustrato il programma di Governo, circa 200 pagine” e “presentato i membri della Giunta, mi attengo all’articolo 32 comma terzo dello Statuto” – ha replicato il presidente della Regione Eugenio Giani – il presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti di Giunta dopo l’approvazione del programma di governo”. “Stasera ascolterò le vostre considerazioni e dopo l’approvazione del programma riunirò la Giunta, assegnerò le deleghe e nominerò gli assessori presentati”.

Secondo Jacopo Maria Ferri (FI), la mancata comunicazione delle deleghe degli assessori è “un fatto istituzionalmente grave” e “l’interpretazione data alla norma dal presidente Giani offende lo Statuto di questa Regione e anche un po’ l’Aula, perché ridurre la presentazione della Giunta nei nomi non avviene in nessuna assemblea democratica di questo Paese”.

“Un documento ambizioso, sembra più un libro scolastico che un programma di governo - ha detto in avvio di dibattito Luca Minucci (FdI) – mi auguro che quello che avete inserito venga realizzato”. “Rappresentando la Maremma – ha aggiunto - mi duole notare che questa terra è presente, ma come se fosse una rifinitura marginale del governo regionale”. “Si parla della tenuta di Alberese come laboratorio di sviluppo, questo termine rappresenta bene questa terra perché ad oggi si è vista solo una concezione sperimentale del mio territorio”, “si è promesso tanto ma realizzato poco”. “Quando si parla di contrastare lo spopolamento ma i giovani se ne vanno, le scuole chiudono e i medici se ne vanno, diventa difficile, così come quando si parla di mobilità dolce che in Maremma si ferma quasi del tutto”. E ancora, “credo che un piano straordinario di ammodernamento ferroviario della Grosseto-Siena sia da mettere al primo posto”. Sul tema della sicurezza idrogeologica, “vengo da Albinia” e “oggi constato che il mio paese non è ancora in sicurezza”. Sulla pesca e l’acquacoltura, ha citato la laguna di Orbetello e ha detto che “si è vista una bella norma, la legge sulla laguna, ma è arrivata fuori tempo massimo”. Minucci ha ribadito la necessità di “programmazione e non di interventi spot”. “Di Toscana diffusa è difficile parlare – ha concluso - finché ci sarà una Toscana dimenticata”.

“Vengo da un territorio che chiede ascolto, rispetto e risposte - ha aggiunto Gabriele Veneri (FdI) - la Toscana diffusa è rimasto un concetto, un contenitore vuoto”. “Questa legislatura dovrà segnare un cambio di passo”, “occorre affrontare le gradi sfide come il calo demografico, i grandi cambiamenti sul mercato del lavoro e dell’economia”. “Si deve dimostrare di sapere crescere, competere, creare ricchezza e offrire opportunità ai giovani toscani”, ha aggiunto. Poi un pensiero agli anziani, “non scordiamoci di loro. Riguardo alla sanità, soprattutto in aree come la provincia di Arezzo, ha detto che “deve essere rivista e potenziata” e ha ricordato che i toscani “chiedono tempi di attesa ragionevoli, presidi funzionanti e vicini a casa, servizi organizzati ed efficienti”. Sul fronte delle infrastrutture, Veneri ha ricordato il ritardo che la Toscana continua a scontare con “collegamenti stradali incompleti, varianti in attesa, viabilità trascurata o pericolosa, trasporto pubblico insufficiente” e ancora “le imprese hanno bisogno di infrastrutture, i lavoratori di mobilità e i territori hanno bisogno di essere collegati e non servono finanziamenti a pioggia, ma una programmazione che individui priorità e non finanziamenti a pioggia”. “Dobbiamo – ha concluso - dare fiducia a chi crea lavoro e sostenere chi vuole investire, innovare e crescere, soprattutto nell’artigianato e agricoltura”.

“Il propellente finale per arrivare ad attuare molte delle cose sostanziali contenute all’interno del programma è la struttura, la burocrazia”, ha detto Vittorio Fantozzi (FdI). “Tanto di quello che c’è nel programma si realizza se c’è competitività, non solo nel sistema economico e produttivo toscana, ma se c’è una macchina operativa capace di tradurre le risposte che possono essere quelle del singolo cittadino o di aziende o altri comparti”. Fantozzi si è poi domandato “ci chiediamo come facciamo a dare risposte che fuori da quest’Aula sono richieste dalla parte maggioritaria dei toscani che non hanno votato”, “il 52% dei toscani non si è voluto recare alle urne e questo è un elemento che ci impegna tutti, sia nei banchi di maggioranza che delle opposizioni, se la democrazia non si vuole solo teorizzare ma anche praticare”.

“Sono rimasto colpito di non aver trovato nel programma di governo un riferimento - ha aggiunto Jacopo Cellai (FdI) – sullo stato di attuazione delle casse di espansione di Figline Valdarno e dell’area interessata, della diga di Levane, perché troppe volte sui lavori che riguardano queste casse ci sono stati annunci di lavori ritardati o mai terminati”. Sul piano casa, Cellai ha ribadito: “Si legge si voglia fare un piano regionale con interventi di acquisizioni di alloggi Erp anche da procedure fallimentari, ed una serie di interventi per cui sono contento di non aver letto che i soldi mancano”. Sul tema della sicurezza, ha sottolineato, “occorre mettersi d’accordo su quale imprinting dare alla polizia locale”. “Le devo riconoscere, presidente, sul tema della mobilità, che lei è l’unico che ha voluto la stazione Foster”, ha detto concludendo, “ma importante è discutere il tema dello sviluppo di questa infrastruttura. Si fa riferimento ad un people mover e delle ricadute in positivo per i pendolari, delle quali però non si sa ancora nulla”.

