Senza internet da settimane e cavi staccati a Corniola, ma non può disdire: "Ostaggio dell'operatore"

Il cavo penzolante blocca le finestre, le segnalazioni rimangono senza risposte e la famiglia di un residente di Corniola resta senza connessione

"Sono ostaggio dell'operatore". Così un residente di Corniola che dallo scorso 20 ottobre si trova senza connessione internet. L’uomo aveva sottoscritto un contratto in fibra ottica il 3 settembre per la propria abitazione, che è stato materialmente installato dai tecnici.

L’intervento iniziale, però, ha creato subito problemi. Per portare la linea in casa, i tecnici hanno effettuato un attacco aereo, facendo passare il cavo nel sottotetto di un vicino e poi lungo il muro dell’abitazione dello stesso Pettrone, fino alla presa telefonica. Ma dopo appena dieci giorni dall’installazione il cavo si è staccato. "Era mal fissato - racconta l’uomo - ed ha ceduto. Io e il mio vicino non possiamo aprire le finestre a persiana".

Il residente racconta di aver tentato più volte di contattare l'operatore, inviando PEC sia al gestore che all'azienda della fibra ottica, ma senza riuscire a risolvere il problema. Come se non bastasse, "dal 20 ottobre non ho più internet in casa. Ho telefonato tutti i giorni, mandato segnalazioni e PEC manifestando il mio disservizio, ma niente".

In un mondo digitalizzato e costantemente connesso, un disservizio simile pesa ancora di più sulla quotidianità: "Ho figli che studiano e hanno bisogno della connessione, e anche io e mia moglie ne abbiamo necessità per lavoro. Internet oggi è un bene essenziale".

Da qui la decisione di voler cambiare gestore, ma con una sorpresa amara: "Ho chiesto alla compagnia di poter recedere senza penali, visto che non ho internet da quasi un mese. Ma non me lo concedono perché ho un obbligo contrattuale che mi vincola per due anni. Io però continuo a ricevere e pagare bollette, senza avere alcun servizio. Mi sento ostaggio".

Al momento della segnalazione, l’uomo afferma di non aver ricevuto alcuna risposta ufficiale alle PEC né agli altri tentativi di comunicazione. Nel frattempo il cavo "resta 'penzolante', le finestre bloccate e la connessione continua a non esserci".

