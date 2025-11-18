Domenica di successi per l’ASD Aquateam Nuoto Cuoio tra Fabriano e Camaiore

Domenica 16 novembre l’ASD Aquateam Nuoto Cuoio è stata impegnata in un doppio appuntamento sportivo che ha fruttato risultati di grande rilievo: i Campionati Italiani Assoluti Finp in vasca da 25 metri a Fabriano e il Meeting di Nuoto Special Olympics a Camaiore.

A Fabriano la società ha schierato i tre atleti qualificati. Martina Alfei ha conquistato tre medaglie: oro nei 100 rana, argento nei 100 stile libero e nei 100 misti, con miglioramento del personale. Stefania Gemignani ha ottenuto un oro nei 50 stile libero e due argenti nei 50 dorso e nei 100 stile. Giovanni Turini, dopo due quarti posti, ha centrato il bronzo nei 50 rana.

Parallelamente, al Meeting Special Olympics di Camaiore sono scesi in acqua 13 atleti della società: Bachi Giulio, Braccini Borghini Nicola, Campigli Giulia, Caruso Maya, Cosci Irene, Fabbreschi Nicola, Fadda Federico, Kurseli Besard, Marchiori Simone, Micheli Emiliano, Paciello Marco, Ragionieri Marco e Ventavoli Diego. Tutti hanno ottenuto la propria medaglia. Assente solo Riccardo Gazzarrini, fermato dall’influenza.

La società esprime soddisfazione per l’impegno e la crescita degli atleti, sottolineando l’importanza del sostegno delle famiglie e della partecipazione collettiva.

Aquateam ringrazia gli sponsor Ostuni Carrozzeria, New Elettritalia, Maiora Piscine, oltre a tutti i donatori che sostengono le attività. Un ringraziamento anche a Sport e Salute di San Miniato per la concessione del pulmino utilizzato nella trasferta a Fabriano.

