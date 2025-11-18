Facilitatori nei pronto soccorso, pubblicati i bandi. Si cercano 48 persone in tutta la Toscana

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Sono stati pubblicati gli avvisi per procedere alla selezione di quarantotto ‘facilitatori’ dei pronto soccorso: una nuova figura sperimentale, non sanitaria, pensata mesi fa dalla giunta regionale, finanziata con fondi appositi e chiamata con empatia e il saper ascoltare a prevenire violenze ed aggressioni negli ospedali.

Gli animi a volte (dei pazienti o dei familiari che aspettano in sala di attesa) si scaldano per l’assenza di informazioni che non arrivano. I facilitatori saranno chiamati a ridurre questa carenza di comunicazione.  L’obiettivo è  ridurre l’ansia e creare un ambiente più tranquillo ed organizzato. Il facilitatore sarà una figura di mediazione capace di gestire crisi, ma che – si precisa dagli uffici dell’assessorato al diritto alla salute della Toscana – non svolgerà diagnosi, valutazioni cliniche e colloqui o sostegno psicologico, non opererà in autonomia professionale e non richiederà dunque abilitazione od iscrizione ad albi o titoli sanitari.

“Al facilitatore  - spiega  il presidente della Toscana, Eugenio Giani - spetterà il compito di migliorare l’accoglienza, trasmettere informazioni e contenere eventuali tensioni che si possono determinare nei momenti di sovraffolamento dei pronto soccorso. Farà da ‘trait d’union’ tra i familiari in sala e i pazienti all’interno. Si tratta di un esperimento e nei prossimi mesi monitoreremo i risultati”.

La sperimentazione coinvolgerà ventuno presidi, dopodiché si farà un bilancio per decidere se e come proseguire. Tre ospedali – Careggi a Firenze, Santo Stefano a Prato e gli ospedali pisani, che sono poi le strutture con i maggiori accessi – avranno un facilitatore in servizio notte e giorno. Altri dodici pronto soccorso, quelli a seguire con il maggior numero di accessi,  potranno contare su un facilitatore per dodici ore al giorno: Grosseto, Versilia, Massa, Livorno, San Jacopo a Pistoia, San Giuseppe ad Empoli, Arezzo, Le Scotte a Siena, San Luca a Lucca, Pontedera, Santissima Annunziata a Bagno a Ripoli e Torregalli a Firenze. Anche il Meyer avrà il suo facilitatore.

Pure altri pronto soccorso a maggior affluenza turistica potranno contare su un facilitatore in servizio per metà giornata: Santa Maria Nuova nel centro storico di Firenze per tutto l’anno, dodici ore al giorno ma solo da giugno a settembre gli ospedali di Cecina, Piombino, Orbetello e Portoferraio.

I bandi, per incarichi libero professionali, sono stati pubblicati sui siti delle tre Asl, delle aziende ospedaliero universitarie di Siena, Pisa e Careggi e del Meyer.

Qui i link:

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
17 Novembre 2025

Giornata per eradicazione tumore cervice uterina: la Regione si illumina per la prevenzione

In occasione della Giornata mondiale per l'eradicazione del tumore della cervice uterina promossa dall'Oms, la Regione Toscana ribadisce con forza il proprio impegno nella prevenzione dei tumori causati dal virus [...]

Toscana
Attualità
17 Novembre 2025

Red carpet women: le provocazioni, la comicità e l’ironia di Katia Beni in un format inedito

“Red Carpet Women... e il tappeto lo porta lei!” è il titolo del progetto che Katia Beni ha presentato oggi presso la saletta del Cinema Teatro della Compagnia di Firenze, [...]

Toscana
Attualità
17 Novembre 2025

Prevenzione oncologica: fino al 21 screening gratuiti su due mezzi Ispro in Piazza Duomo

Informazione e prevenzione. Sono due parole chiave de La Toscana delle Donne, e per questo anche quest’anno è presente a Firenze, in Piazza Duomo, il 'Villaggio della Salute', a cura di [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina