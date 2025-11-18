Fucecchio festeggia dieci anni di Albero Fatato

Tre giorni di iniziative per i dieci anni di attività della sezione ragazzi della biblioteca comunale
L'Albero Fatato compie dieci anni. Era il 2015 quando la biblioteca comunale Indro Montanelli di Fucecchio inaugurò la sezione per bambini e ragazzi, poi nominata “Albero Fatato”. Oggi la ludoteca si appresta dunque a festeggiare un traguardo importante, e per farlo ha deciso di organizzare tre giornate di iniziative dedicate ai più piccoli: da giovedì 20 a sabato 22 in programma infatti incontri, laboratori, spettacoli e letture animate, che culmineranno con la proclamazione del nome vincitore del concorso “Chi...Amiamo i nostri giardini”, attraverso il quale è stato appunto scelto il nome della nuova area giochi in via Carlo Alberto dalla Chiesa, inaugurata in estate.
Ad aprire i festeggiamenti, giovedì 20 novembre alle 16:30, sarà il laboratorio circense “Piccoli acrobati in gioco”, a cura di Francesco Mugnari dell'associazione Circoribalta, riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Venerdì 21, dalle 16:30, si terrà invece il taglio della torta, seguito dallo spettacolo di magia di TomMago e PappaCarlo. Giornata ricchissima, infine, quella di sabato 22 novembre. Si partirà al mattino quando, alle ore 10, si terranno i saluti istituzionali e la proclamazione del nome vincitore dell'area giochi, scelto dai piccoli frequentatori della biblioteca che dal 1° settembre al 15 novembre hanno potuto votare il loro preferito tra quelli selezionati dai bibliotecari e ispirati ai personaggi protagonisti dei libri per l’infanzia più amati dai bambini di oggi. A seguire, alle 10:30, in programma il tradizionale appuntamento con “L'ora del racconto”, per l'occasione dedicato al compleanno dell'Albero Fatato. Nel pomeriggio, alle 16, un laboratorio sui giochi da tavolo a cura dei game designers Stefania Niccolini e Marco Canetta e letture animate per i piccolissimi (bambini 0-6 anni), mentre alle 17 chiuderà i festeggiamenti lo spettacolo di cabaret "La valigia dei sogni", a cura di Stefano Giomi e Margherita Cavalca.
Tutte le iniziative sono su prenotazione chiamando il numero 0571 268229.
