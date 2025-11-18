Fucecchio festeggia dieci anni di Albero Fatato

L'Albero Fatato compie dieci anni. Era il 2015 quando la biblioteca comunale Indro Montanelli di Fucecchio inaugurò la sezione per bambini e ragazzi, poi nominata “Albero Fatato”. Oggi la ludoteca si appresta dunque a festeggiare un traguardo importante, e per farlo ha deciso di organizzare tre giornate di iniziative dedicate ai più piccoli: da giovedì 20 a sabato 22 in programma infatti incontri, laboratori, spettacoli e letture animate, che culmineranno con la proclamazione del nome vincitore del concorso “Chi...Amiamo i nostri giardini”, attraverso il quale è stato appunto scelto il nome della nuova area giochi in via Carlo Alberto dalla Chiesa, inaugurata in estate.

Ad aprire i festeggiamenti, giovedì 20 novembre alle 16:30, sarà il laboratorio circense “Piccoli acrobati in gioco”, a cura di Francesco Mugnari dell'associazione Circoribalta, riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni. Venerdì 21, dalle 16:30, si terrà invece il taglio della torta, seguito dallo spettacolo di magia di TomMago e PappaCarlo. Giornata ricchissima, infine, quella di sabato 22 novembre. Si partirà al mattino quando, alle ore 10, si terranno i saluti istituzionali e la proclamazione del nome vincitore dell'area giochi, scelto dai piccoli frequentatori della biblioteca che dal 1° settembre al 15 novembre hanno potuto votare il loro preferito tra quelli selezionati dai bibliotecari e ispirati ai personaggi protagonisti dei libri per l’infanzia più amati dai bambini di oggi. A seguire, alle 10:30, in programma il tradizionale appuntamento con “L'ora del racconto”, per l'occasione dedicato al compleanno dell'Albero Fatato. Nel pomeriggio, alle 16, un laboratorio sui giochi da tavolo a cura dei game designers Stefania Niccolini e Marco Canetta e letture animate per i piccolissimi (bambini 0-6 anni), mentre alle 17 chiuderà i festeggiamenti lo spettacolo di cabaret "La valigia dei sogni", a cura di Stefano Giomi e Margherita Cavalca.

Tutte le iniziative sono su prenotazione chiamando il numero 0571 268229.

