Gionata Gualdi è il nuovo comandante della Polizia Municipale di Pisa

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha conferito l’incarico di comandante della Polizia Municipale a Gionata Gualdi, già comandante della Polizia Locale di Porcari, entrato in servizio a Pisa ieri, lunedì 17 novembre.

La nomina giunge al termine della procedura di selezione pubblica avviata lo scorso luglio, che ha raccolto candidature sia interne al Comune di Pisa che provenienti da altre amministrazioni. La commissione ha esaminato i curricula, valutato i requisiti professionali e condotto colloqui individuali con tutti i candidati ammessi. Al termine del percorso, Gualdi è risultato il profilo maggiormente rispondente alle competenze richieste, in particolare per l’esperienza operativa maturata in posizioni di responsabilità e per la formazione specifica nel settore della sicurezza urbana. L’incarico decorre dal 17 novembre 2025 e avrà durata annuale, con eventuale possibilità di proroga.

"Con l’arrivo del nuovo comandante – dichiara il sindaco Michele Conti – la città di Pisa si dota di una figura strategica per il rafforzamento delle politiche di sicurezza urbana. Ho valutato con attenzione i profili dei candidati e approfondito insieme agli uffici i diversi percorsi professionali, perché quello del comandante della Polizia Municipale è un ruolo di grande responsabilità, centrale per un’amministrazione che continua a investire risorse e impegno in questo ambito. Auguro a Gionata Gualdi buon lavoro, nella certezza che saprà instaurare un rapporto di fiducia con tutte le donne e gli uomini del Corpo e con la nostra comunità cittadina, contribuendo a rendere Pisa una città sempre più sicura e vivibile".

Gionata Gualdi, nuovo comandante della Polizia Municipale di Pisa, vanta una lunga esperienza nei corpi di Polizia Locale dell’Emilia-Romagna e della Toscana, maturata in oltre vent’anni di servizio continuativo. Laureato in Scienze giuridiche e in Giurisprudenza all’Università di Modena e Reggio Emilia, ha alle spalle un percorso professionale iniziato nel 2005 come agente di Polizia Municipale al Comune di Castelnovo di Sotto, proseguito nel reparto infortunistica stradale e pronto intervento del Comune di Reggio Emilia. In seguito, nel 2018, è entrato nel Corpo di Parma come ispettore, con mansioni di responsabile territoriale; successivamente ha svolto il ruolo di responsabile del nucleo viabilità e pronto intervento al Comune di Lucca. Dal 2021 è Comandante della Polizia Locale di Porcari, incarico apicale ricoperto fino alla nomina a Pisa. Numerosi i percorsi di formazione specialistica, tra cui la qualificazione professionale per agenti e funzionari di Polizia Locale, corsi avanzati in politiche per la sicurezza integrata, in coordinamento e controllo di polizia locale, e la formazione specifica per comandanti di prima nomina.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa