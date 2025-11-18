"Il verde necessario": quarta edizione al via alla Fondazione Montanelli Bassi

Torna anche quest'anno Il 'Verde Necessario', ciclo di incontri sul rapporto uomo - ambiente alla luce dei cambiamenti climatici. Appuntamento presso la sede della Fondazione Montanelli Bassi nei sabati 22, 29 novembre e 6 dicembre con esperti che relazioneranno su varie tematiche.

Ricordiamo che l'iniziativa, patrocinata dal Comune di Fucecchio, è frutto di un'importante e assidua collaborazione che vede insieme alla Fondazione: Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore, il Club Alpino Valdarno Inferiore, il Rotary Club Fucecchio Santa Croce, l'Eco Istituto delle Cerbaie, il Museo Civico e Diocesano.

Il programma

- sabato 22 novembre ore 17,15 Maurizio Ventavoli presidente consorzio di bonifica 4 Basso Valdarno: " Il ruolo dei consorzi di bonifica nella prevenzione del rischio idraulico"

- sabato 29 novembre ore 17,15 Andrea Porchera responsabile pianificazione Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli: "Le aree naturali protette non solo isole verdi, ma soprattutto modelli di corretta pianificazione territoriale"

- sabato 6 dicembre ore 17,15 Gian Antonio Stella, giornalista e scrittore, inviato ed editorialista del "Corriere della Sera": "Battaglie perse. Montanelli ambientalista rimosso"

Tutti gli incontri si terranno presso l'auditorium della Fondazione Montanelli Bassi ETS, Palazzo Della Volta, via G. di San Giorgio 2 Fucecchio (FI). Ingresso libero e senza prenotazione.

Fonte: Fondazione Montanelli Bassi