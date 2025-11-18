Incendio in un appartamento a Campi Bisenzio: muore un’anziana di 86 anni

Una donna di 86 anni è deceduta questa mattina nell’incendio della sua abitazione in via del Fosso Secco, a Campi Bisenzio. Le fiamme sono divampate poco dopo le 11 in un edificio su due piani, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Firenze, Calenzano e Fi-Ovest, giunti con due squadre e un’autoscala.

Una squadra dei pompieri è riuscita a raggiungere l’interno dell’appartamento, trovando l’anziana vicino a una finestra, mentre la seconda ha provveduto allo spegnimento del rogo. La donna è stata affidata al personale sanitario del 118, ma il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.