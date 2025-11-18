Incendio in una casa-famiglia a Lucca: un ospite intossicato e edificio inagibile

Paura questa mattina a Lucca per un incendio divampato in una casa-famiglia in via Pesciatina, nel quartiere di San Vito. Le fiamme, partite accidentalmente dal piano terra dell’edificio a due piani, hanno causato l’intossicazione di un ospite di origine nigeriana, trasportato all’ospedale San Luca per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo e successivamente dichiarato l’immobile inagibile. Le cause dell’incendio sono in corso di verifica, ma dai primi riscontri si tratterebbe di un episodio accidentale.

