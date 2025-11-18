Incidente davanti la stazione a Empoli, due giovani investiti

Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Empoli, lungo viale San Martino di fronte alla stazione ferroviaria. Da quanto si apprende due pedoni, per cause in corso di accertamento, sono stati investiti da un'auto. Sul posto, poco prima delle 14, sono intervenuti i mezzi di soccorso inviati dal 118 con due ambulanze e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, per i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica.

I due pedoni sarebbero rimasti feriti in maniera non grave: si tratta di due giovani, entrambi trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Illeso il conducente del mezzo.

