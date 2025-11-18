Investito da un'auto a Capannori, muore un uomo di 50 anni

Incidente mortale questa sera a Capannori, in provincia di Lucca, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto. È successo poco prima delle 21 in via del Marginone a Santa Margherita. Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza, ma purtroppo per l'uomo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. La vittima, secondo quanto emerso, sarebbe un 50enne originario dello Sri Lanka. Sul posto intervenuti anche i carabinieri.

