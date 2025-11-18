'Lungo Ottocento': si chiude il secondo incontro del Comitato del Risorgimento e dell'età delle Rivoluzioni

Presso la Domus Mazziniana si è svolto il secondo appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”, iniziativa del Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni.

Mercoledì 12 novembre 2025 è stato presentato il nuovo volume di Paola S. Salvatori, “Mussolini e Caprera. L’idea impossibile di un fascismo garibaldino”. Con l’autrice, che svolge attività di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, hanno dialogato Caterina Di Pasquale, docente di antropologia presso l’Università di Pisa, e Michele Finelli, docente di storia contemporanea presso l’Università di Roma Tre.

Il confronto è stato coordinato da Marco Manfredi, ricercatore in storia contemporanea presso l’Università di Pisa e presidente del Comitato del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni di Pisa.

Queste le parole dell’autrice Paola S. Salvatori ai microfoni dei canali social del CRR pisano: "Attraverso un punto di vista inusuale, cioè le due visite che Benito Mussolini svolse a Caprera nel 1923 e nel 1942, il libro cerca di ricostruire il nesso e la vicinanza impossibili tra garibaldinismo e fascismo. Questo seguendo anche il personaggio di Ezio Garibaldi, considerato dal fascismo e dalla storiografia come il più fascista tra gli eredi garibaldini".

La registrazione dell’evento rimane a disposizione sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Domus Mazziniana.

