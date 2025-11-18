Mattarella a Lucca per l’inaugurazione dell’anno accademico Imt e visita al Volto Santo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto questa mattina all’aeroporto militare di Pisa con un volo istituzionale, per poi raggiungere in auto Lucca, dove ha inaugurato l’anno accademico 2025/2026 della Scuola Imt Alti Studi. Ad accoglierlo davanti alla chiesa di San Francesco, sede della cerimonia, le principali autorità locali: il sindaco Mario Pardini, il presidente della Provincia Marcello Pierucci, il governatore Eugenio Giani e il prefetto Giuseppe Scaduto.

Prima dell’avvio della cerimonia, Mattarella ha incontrato privatamente il rettore Lorenzo Casini, il giudice emerito Sabino Cassese e l’ex ministra Marta Cartabia. L’ingresso del Capo dello Stato è stato salutato da un lungo applauso, seguito dall’Inno nazionale. In occasione dei vent’anni della Scuola, all’interno dell’evento è stato conferito a Cassese il dottorato honoris causa in Cultural Systems, accompagnato da una laudatio di Cartabia e dalla sua lectio magistralis “L’Italia repubblicana: il patrimonio della sua storia”. A conclusione, un momento musicale.

Terminata la cerimonia, Mattarella si è recato nel Duomo di San Martino per una visita privata al Volto Santo, il monumentale crocifisso ligneo policromo del IX secolo, tra i più antichi dell’Occidente, recentemente restaurato. Ad accompagnarlo, l’arcivescovo Paolo Giulietti, il presidente del Capitolo Alberto Brugioni, il rettore Marco Gragnani e il sindaco Pardini. Il Presidente ha ammirato anche il monumento funebre di Ilaria del Carretto del Tintoretto.

Secondo quanto riferito dal sindaco, Mattarella si è detto colpito dallo “sguardo spirituale” e dall’antichità del Volto Santo, riportato alla policromia originaria grazie a un restauro triennale che ha rivelato dettagli come gli incarnati, le decorazioni in oro, la veste in lapislazzuli e la croce con tracce di antiche colorazioni.

All’uscita dal Duomo, alcune decine di cittadini lo hanno salutato con un applauso e un “Viva il Presidente”, ricevendo un sorriso e un cenno della mano. Il Capo dello Stato ha poi lasciato Lucca diretto all’aeroporto militare di Pisa, mentre su Palazzo Ducale, sede della Prefettura, per tutta la durata della visita è stato issato lo stendardo presidenziale, come previsto dal protocollo.