Mostra Tartufo, FI: "No alle derive commerciali, si torni a rappresentare San Miniato"

Forza Italia critica la 'nuova' Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, chiedendo "sostenere le eccellenze locali ed evitare decisioni che rischiano di diluire l’identità della manifestazione".

La nota:

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, pur presentandosi con una denominazione rinnovata che richiama con forza il territorio, continua a evidenziare alcune criticità strutturali che meritano attenzione. San Miniato possiede un patrimonio economico e culturale rappresentato dalle sue aziende agricole, dalle botteghe artigiane e dalle imprese locali che da generazioni custodiscono e promuovono la qualità toscana. È da queste realtà che dovrebbe partire ogni scelta organizzativa, poiché sono loro a rappresentare in modo autentico l’identità delle nostre colline.

In questo contesto, continua a risultare poco coerente la presenza delle grandi catene della distribuzione organizzata all’interno di una manifestazione che, per natura e finalità, dovrebbe essere il luogo della qualità territoriale e della filiera corta. Non si tratta di escludere qualcuno in modo pregiudiziale, ma di garantire un impianto che rispetti la vocazione originaria dell’evento e che dia reale priorità a chi produce, trasforma e rappresenta il territorio in modo diretto. La Mostra deve essere, prima di tutto, uno strumento di valorizzazione dell’economia locale.

Per questo assume particolare rilievo anche il ruolo del Consiglio di Amministrazione di San Miniato Promozione, che non può essere concepito come un organo politico o di rappresentanza, ma come una struttura operativa al servizio della città e delle sue imprese. La funzione del CdA dovrebbe essere quella di affiancare le esigenze della promozione territoriale, garantendo scelte coerenti, trasparenti e orientate alla crescita delle attività sanminiatesi. La sua azione, per essere efficace, deve poggiare su una visione chiara: sostenere le eccellenze locali ed evitare decisioni che rischiano di diluire l’identità della manifestazione.

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi può e deve continuare a essere uno degli appuntamenti più importanti del territorio, ma per farlo è necessario che ogni scelta, dalla composizione degli espositori alla governance dell’ente organizzatore, rispecchi realmente ciò che San Miniato vuole comunicare: qualità, autenticità e valorizzazione delle proprie imprese. Solo così sarà possibile rafforzare la credibilità dell’evento e garantire un futuro in cui la promozione del territorio sia realmente al centro

Elia Brotini

Consigliere comunale del gruppo

Forza Italia San Miniato

Notizie correlate