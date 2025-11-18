Otto punti per la sicurezza, Marco Cordone (Lega) presenta il suo manifesto: "Non c'è libertà senza sicurezza"

Otto punti per la sicurezza: questo il manifesto presentato da Marco Cordone (segretario comunale di Fucecchio, vicesegretario provinciale vicario di Firenze della Lega Toscana Salvini Premier e fondatore del Comitato Dalla Parte di Abele) per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini in Toscana e nell’Empolese-Valdelsa, compreso il territorio del Comune di Fucecchio, che fa parte anche del Comprensorio del Cuoio e della Pelle.

"Ribadisco alcuni concetti sulla tutela dell’ordine pubblico e sulla sicurezza dei cittadini per quanto riguarda il territorio toscano - ha dichiarato Cordone - focalizzando però la mia attenzione soprattutto sull’Empolese-Valdelsa e, in particolare, sul Comune di Fucecchio che, per ragioni socioeconomiche, appartiene anche al Comprensorio del Cuoio e della Pelle. Onestamente va tenuto conto che non tutti i temi trattati in questo mio intervento sono di competenza esclusivamente regionale o locale".

Di seguito gli otto punti del manifesto presentato da Cordone: