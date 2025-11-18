Passione Vintage & Handmade torna a Empoli: dopo aver viaggiato per tutta l’alta Toscana, con date a Lucca, Firenze e Pisa, ecco che l’evento dedicato al vintage e agli estimatori dell’artigianato di alta ed altissima qualità torna al Palazzo delle Esposizioni di Empoli.

Passione Vintage & Handmade è, anzitutto, una grandissima mostra mercato dove espositori e artigiani da molte parti d’Italia vengono per mettere in mostra il meglio del loro assortimento: abbigliamento uomo, donna, bambino; modernariato, antichità, oggettistica, accessori e idee regalo, tutto d’alta qualità, tutto in bella mostra di sé. Non solo Vintage, come diciamo già nel titolo e nel nome della manifestazione: il nostro è un evento dedicato anche all’artigianato, al fatto a mano (handmade appunto), al bello che nasce dalla maestria, dall’esperienza, dalla forza di volontà e dalle tradizioni migliori d’Italia.

Non solo, ovviamente: durante tutto l’evento ci saranno momenti di spettacolo autentico, con sfilate vintage, musica dal vivo ed esibizioni.

Il tutto in una location che significa da sola “evento”, il Palazzo dei congressi, appunto, che tutti gli empolesi e non sono conoscono molto bene.

L’ingresso, e chi segue sui social la nostra pagina Associazione Aurea Eventi (www.facebook.com/naturalmenteevents) lo sa bene, è scontabile sino a 1€ a testa: basta mandare un messaggio con scritto Vintage al 3289666982 per ricevere il coupon d’ingresso agevolatissimo.

22 e 23 Novembre

Dalle 10 alle 19 – Palazzo dei Congressi - Empoli

