Ponzano, assemblea pubblica per aggiornare la cittadinanza sulle questioni aperte dopo l'alluvione

La frazione di Ponzano (Empoli) durante l'alluvione del 14 marzo 2025
A 7 mesi di distanza dall'ultima assemblea sul territorio, il sindaco Alessio Mantellassi, la giunta, i dirigenti comunali e i tecnici di Acque Spa e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno tornano a incontrare i cittadini per fare il punto sulle novità legate al post emergenza.
L'appuntamento venerdì 21 novembre alle 21.15 alla scuola primaria 'Colombo' (via Ponzano, 43). La discussione verterà attorno ai temi dei ristori per gli alluvionati, della pulizia fognature e caditoie e delle opere di sicurezza idraulica.
