Ponzano, assemblea pubblica per aggiornare la cittadinanza sulle questioni aperte dopo l'alluvione

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
La frazione di Ponzano (Empoli) durante l'alluvione del 14 marzo 2025

A 7 mesi di distanza dall'ultima assemblea sul territorio, il sindaco Alessio Mantellassi, la giunta, i dirigenti comunali e i tecnici di Acque Spa e Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno tornano a incontrare i cittadini per fare il punto sulle novità legate al post emergenza.

L'appuntamento venerdì 21 novembre alle 21.15 alla scuola primaria 'Colombo' (via Ponzano, 43). La discussione verterà attorno ai temi dei ristori per gli alluvionati, della pulizia fognature e caditoie e delle opere di sicurezza idraulica.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
18 Novembre 2025

Studenti alla scoperta della storica impresa Antonini per la Settimana Della Cultura d'Impresa

Hanno dimostrato tanto entusiasmo e molto coinvolgimento nello scoprire i segreti della produzione della storica impresa di Antonini di Empoli, leader nel campo della produzione di forni industriali, gli oltre [...]

Empoli
Attualità
18 Novembre 2025

La settimana di 'Germogli' e di 'Civico 0' a Palazzo Leggenda: le iniziative da non perdere

Le iniziative di Palazzo Leggenda di questa settimana saranno a tema “Germogli”, il festival nato nel 2021 per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che ricorre ogni [...]

Empoli
Attualità
18 Novembre 2025

Battiti, centinaia di partecipanti agli eventi sulla figura di Borsellino e sulla lotta alle mafie

Tre giorni ricchi di spunti attuali sulla lotta alla criminalità, partendo dai capisaldi degli 'eroi di Stato' come il giudice Paolo Borsellino, per arrivare all'analisi ai giorni nostri della parabola [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina