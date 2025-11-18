Proroga dei termini del concorso per 'Funzionario Tecnico' a Certaldo

Condividi su:
Leggi su mobile

 L’Amministrazione Comunale informa che è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di un posto di “Funzionario Tecnico”, appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

La nuova data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 novembre 2025.

Contestualmente, sono state aggiornate le date di svolgimento delle prove concorsuali, che si terranno secondo il seguente calendario:

  • Prova scritta: 5 dicembre 2025 alle ore 9:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Certaldo, in Piazza Boccaccio n. 13.
  • Prova orale: 12 dicembre 2025 alle ore 9:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Certaldo, in Piazza Boccaccio n. 13.

Restano confermate tutte le altre previsioni contenute nel bando già approvato.

L’Amministrazione invita gli interessati a consultare il bando e gli aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune per ogni ulteriore dettaglio.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina