Proroga dei termini del concorso per 'Funzionario Tecnico' a Certaldo

L’Amministrazione Comunale informa che è stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per esami finalizzato alla copertura di un posto di “Funzionario Tecnico”, appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.
La nuova data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 novembre 2025.
Contestualmente, sono state aggiornate le date di svolgimento delle prove concorsuali, che si terranno secondo il seguente calendario:
- Prova scritta: 5 dicembre 2025 alle ore 9:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Certaldo, in Piazza Boccaccio n. 13.
- Prova orale: 12 dicembre 2025 alle ore 9:00, presso la Sala del Consiglio Comunale di Certaldo, in Piazza Boccaccio n. 13.
Restano confermate tutte le altre previsioni contenute nel bando già approvato.
L’Amministrazione invita gli interessati a consultare il bando e gli aggiornamenti pubblicati sul sito istituzionale del Comune per ogni ulteriore dettaglio.
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
