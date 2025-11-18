Pubblici esercizi, l'amministrazione comunale di Vinci organizza una giornata di formazione per addetti ai lavori

L’amministrazione comunale di Vinci organizza una giornata di formazione volta a fornire approfondimenti sui locali di somministrazione e pubblico spettacolo e alle misure di sicurezza per eventi pubblici, safety and security. L’incontro è previsto per lunedì 24 novembre 2025 alle 10 al Teatro della Misericordia di Vinci.

La giornata di formazione vede la partecipazione di Claudio Billeri, formatore esperto in materia di attività produttive, ex comandate di polizia municipale e autore per la casa editrice Maggioli.

In particolare, l’evento è destinato ai titolari di esercizi pubblici, alle associazioni, ai tecnici e a tutti i soggetti interessati all’organizzazione di eventi e manifestazioni.

Questo il sommario della giornata di formazione:

1) LOCALI DI SOMMINISTRAZIONE E PUBBLICO SPETTACOLO – Agibilità e SCIA/ Licenza per trattenimenti e spettacoli in luoghi aperti al pubblico – ART. 68, 69 E 80 TULPS

2) MANIFESTAZIONI ED EVENTI IN PIAZZA – MISURE DI SICUREZZA PER EVENTI PUBBLICI,

SAFETY AND SECURITY.

Per partecipare alla giornata di formazione non è necessaria la prenotazione.

Per informazioni, basta scrivere a eventi@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa