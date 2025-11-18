Referendum Multiutility, Trasparenza per Empoli convoca assemblea pubblica: "Un voto che conta. Ripartiamo verso l'in house"

Politica e Opinioni
multiutility referendum

Il 20 novembre assemblea pubblica per presentare il risultato politico del voto e il percorso verso le gestioni in house. Il Comitato Trasparenza per Empoli organizza per giovedì 20 novembre, alle ore 21.15, un incontro pubblico aperto alla cittadinanza presso la Sala riunioni delle Pubbliche Assistenze, in via XX Settembre 17 (Empoli).

L’assemblea sarà l’occasione per affrontare pubblicamente il significato politico del referendum del 9 novembre e per condividere le iniziative che il comitato metterà in campo nei prossimi mesi, alla luce del risultato ottenuto alle urne. Nonostante il mancato raggiungimento del quorum previsto dal regolamento comunale, il voto ha espresso un’indicazione chiara: migliaia di cittadine e cittadini hanno preso posizione chiedendo gestioni realmente pubbliche e in house di acqua e rifiuti, fuori dalla logica della quotazione in borsa e dalle dinamiche finanziarie della Multiutility.

Durante l’assemblea saranno affrontati tre punti centrali:

1. Analisi del risultato del referendum.

I dati della partecipazione, la distribuzione del voto e l’impatto politico che la  consultazione ha avuto sul dibattito regionale e locale.

2. Cosa sta accadendo dopo il voto

Un aggiornamento sulle posizioni dei sindaci, sulle recenti dichiarazioni riguardo alle gestioni in house e sulle scelte che riguarderanno Multiutility, Alia e la governance dei servizi pubblici locali.

3. I prossimi passi del comitato

Le iniziative in programma, le richieste formali che saranno avanzate alle istituzioni e il percorso di mobilitazione civica che partirà dal risultato del referendum. L’iniziativa è aperta non solo alla cittadinanza, ma anche a tutti i rappresentanti di tutte le forze politiche locali e regionali, affinché possano confrontarsi con la comunità e ascoltare direttamente le istanze emerse dal voto del 9 novembre. L’obiettivo è costruire uno spazio di dialogo ampio e trasparente, all’altezza della rilevanza dei temi in discussione.

 

“Non è un punto di arrivo, ma un punto di ripartenza”: questo il senso dell’iniziativa, che si propone di dare continuità al percorso avviato con la consultazione popolare e di coinvolgere il maggior numero possibile di persone nella costruzione di un modello di gestione realmente pubblico, trasparente e sotto controllo delle comunità. Il Comitato invita la stampa, la cittadinanza e i rappresentanti istituzionali a partecipare all’incontro

