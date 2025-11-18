Rinnovati i consigli del Circolo ARCI 'S. Allende' e della Casa del Popolo di Montespertoli

Si sono concluse con un dato di affluenza straordinario le elezioni per il rinnovo dei Consigli Direttivi del Circolo ARCI “S. Allende” e della Casa del Popolo di Montespertoli, svoltesi sabato 18 ottobre. Su 118 aventi diritto, hanno votato in 104: un risultato che testimonia la volontà della comunità di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale del paese.

Per il Circolo ARCI “S. Allende” è stata eletta come presidente Margherita Sergi, mentre la guida della Casa del Popolo è affidata a Serena Fontanelli, entrambe designate dai rispettivi consigli.

Gli altri membri dei consigli sono per l'Arci Guido Ballio, Sabrina Cioffi, Carmelina Mazzone, Maurizio Zeni, Paolo Caforio, Nada Bronzi, Luisa Fortini e Martino Coppola mentre per la Casa del Popolo Mario Niccolai, Giuseppe Statello, Annunziata Benedetto e Sergio Bellucci.

«Questa grande partecipazione è un segnale bellissimo – dichiara Margherita Sergi – ma allo stesso tempo sappiamo bene che ci aspettano mesi impegnativi. Il Circolo ha bisogno di essere rimesso in moto, e senza il supporto e la presenza di tutta Montespertoli non sarà possibile. Ripartiamo insieme, passo dopo passo».

Sulla stessa linea anche il commento di Serena Fontanelli: «Accogliere questa responsabilità in un momento così complesso è una sfida, ma anche un atto d’amore verso uno spazio che appartiene a tutta la comunità. Per ridare energia alla Casa del Popolo servirà l’impegno di molti: chiediamo ai cittadini di esserci, di partecipare, di sentirsi parte di questo percorso».

Nelle prossime settimane saranno presentate le prime iniziative condivise dai due nuovi direttivi.

Si invitano soci e cittadinanza a seguire i canali social del Circolo ARCI e della Casa del Popolo per aggiornamenti e informazioni.

