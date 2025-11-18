Scoperto doppiofondo nell’auto, arrestato con droga e 12.500 euro

Cronaca
La Guardia di Finanza di Arezzo ha arrestato a Terranuova Bracciolini un uomo di origine albanese nell’ambito di un’operazione contro i traffici di droga nel Valdarno. L’individuo, notato nei giorni precedenti per movimenti sospetti tra Terranuova e Montevarchi, è stato fermato dai militari della Compagnia di San Giovanni Valdarno e trovato in possesso di 60 grammi di cocaina, 4 di hashish e 12.430 euro in contanti nella sua abitazione.

Un’ulteriore ispezione dell’auto ha portato alla scoperta di un sofisticato doppiofondo nascosto dietro l’airbag, azionabile tramite una combinazione di comandi: al suo interno erano occultate 67 dosi di cocaina per altri 33 grammi e 100 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio, con arresto convalidato dal giudice e misura cautelare in carcere.

Il comunicato è stato diffuso con autorizzazione della Procura di Arezzo, che ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

