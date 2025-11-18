Servizio Educatrici, il Movimento Clara: "Il rischio d’impresa non può ricadere sulle lavoratrici"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

"Perdiamo la retribuzione ad ogni stop della didattica, che sia un'assemblea, un'allerta meteo o un'occupazione". Con queste parole le educatrici dell’Istituto Virgilio di Empoli avevano denunciato qualche settimana fa le loro condizioni di fragilità lavorativa. Alle loro dichiarazioni avevano replicato le cooperative CoeSo e Geos, fornitori del servizio educativo, sostenendo che "l’attuale scarsità di risorse degli enti pubblici si ripercuote anche sulle cooperative sociali, che con meno risorse devono comunque svolgere servizi in modo adeguato" e che "il rischio di impresa è assorbibile quando l’utile e i costi generali sono sopra il 10%, ma nel caso di molti dei servizi gestiti dalla cooperazione sociale questo non si verifica". Ora sul tema interviene anche il Movimento Clara, il movimento composto da ragazzi, studenti e lavorati dell'Empolese-Valdelsa, secondo cui "il rischio d’impresa non può ricadere sulle lavoratrici" che hanno "diritti nettamente peggiori perché esternalizzate", criticando quindi un sistema che scaricherebbe sulle educatrici le conseguenze delle occupazioni e della scarsità di risorse.

La nota integrale

Le occupazioni stanno attraversando progressivamente tutte le scuole di Empoli, mettendo in luce una contraddizione che riguarda ogni giorno le educatrici e gli educatori dei servizi scolastici. Queste figure svolgono un lavoro fondamentale dentro le classi, accanto agli insegnanti, ma con diritti e condizioni lavorative nettamente peggiori perché esternalizzate alle cooperative.
A differenza degli altri insegnanti, con le scuole chiuse per occupazione le educatrici hanno perso ore di lavoro e di salario. Allo stesso modo, non vengono retribuite nemmeno se l’alunno è assente.
Le cooperative COeSO e Geos rispondono parlando di scarsità di risorse e di impossibilità di sostenere il “rischio d’impresa”. Ma questo rischio non può ricadere sulle lavoratrici e sui lavoratori.
Nello stesso tempo, queste stesse cooperative rivendicano una “funzione sociale” e chiedono ai loro dipendenti di farsi carico della crisi del sistema, spesso usando questa retorica per giustificare precarietà, cambi di scuola continui e condizioni che compromettono anche la qualità del servizio offerto agli studenti.
Come si può garantire continuità educativa a ragazzi fragili se le educatrici devono saltare da una scuola all’altra solo per raggiungere un monte ore sufficente a maturare un salario dignitoso?
Dire che "siamo tutti dalla stessa parte" diventa retorica nel momento in cui solo una parte paga il prezzo delle crisi. La verità è che le cooperative e il terzo settore in generale hanno assunto negli anni un ruolo tra Stato e mercato, che, pur ammantato di un'immagine di solidarietà e volontariato, ha di fatto ha consentito tagli alle spese nei servizi e nel settore sociale che si sono riversati interamente sulle condizioni di lavoro. Lavoratori e lavoratrici professioniste che svolgono un ruolo cruciale e delicato di inclusione, ma se chiedono diritti e condizioni di lavoro dignitose ricevono risposte e pressioni moralistiche: "ci sono da fare dei sacrifici". Sacrifici che toccano sempre a lavoratrici e lavoratori, mentre si continuano a spendere soldi pubblici in armamenti.

Notizie correlate

Empoli
Politica e Opinioni
17 Novembre 2025

Volontario aggredito, Lega e Cdx per Empoli: "Chiediamo più sicurezza"

La grave aggressione che ha coinvolto l’anziano volontario della Misericordia, attualmente ricoverato in condizioni critiche, richiama con forza l’attenzione sul valore del volontariato e sulla necessità di garantire la massima [...]

Toscana
Politica e Opinioni
17 Novembre 2025

Publiacqua, Rete Tutela dei Beni Comuni: "Sindaci riprendano controllo pubblico"

La Rete Toscana per la Tutela dei Beni Comuni, comprendente anche il comitato Trasparenza per Empoli, accoglie "con piacere" la convocazione dell’assemblea della Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno, nella quale i [...]

Empoli
Politica e Opinioni
17 Novembre 2025

Aggressione al volontario della Misericordia di Empoli, Carriero: "Sindaco ora chiede sicurezza, per noi priorità da sempre"

"L’aggressione brutale subita da Antonio, volontario 84enne della Misericordia di Empoli, ha colpito nel profondo tutta la nostra comunità. Un uomo che da decenni dedica il proprio tempo agli altri [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina