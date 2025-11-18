Sostenibilità, l'Università di Firenze tra i primi 250 atenei nella classifica mondiale

Scuola e Università Firenze
Unifi rientra tra i migliori 250 atenei nella classifica QS World University Rankings: Sustainability 2026, che misura l'impegno delle università nella costruzione di un mondo sostenibile.

Nella graduatoria mondiale stilata quest’anno, che include 2.002 istituzioni a fronte delle 1.751 valutate nella scorsa rilevazione, l’Ateneo fiorentino è salito di 30 posizioni collocandosi al 248esimo posto: rientra così nella top 250, e si piazza al 10° posto tra le 57 realtà universitarie italiane.

Il ranking prende in esame tre categorie: Impatto Ambientale (composta a sua volta da tre indicatori: sostenibilità ambientale, educazione ambientale e ricerca ambientale); Governance (sostenuta da indicatori come etica, pratiche di assunzione, trasparenza e processo decisionale); Impatto Sociale (che considera invece cinque indicatori: uguaglianza, scambio di conoscenze, impatto dell'istruzione, occupabilità e risultati, salute e benessere).

Il miglioramento più evidente risulta nella categoria Impatto Ambientale, con un salto in avanti di 100 posizioni rispetto alla graduatoria precedente, e con tutti gli indicatori che presentano punteggi in crescita. Bene anche Governance, che migliora di 7 posizioni. Da segnalare infine l'incremento dell'indicatore Occupabilità e risultati.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

