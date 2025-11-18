Svaligiati 50 armadietti del personale sanitario a Campostaggia

Colpo negli spogliatoi dell’ospedale Campostaggia di Poggibonsi, dove sono stati svaligiati circa 50 armadietti del personale sanitario. A dare l’allarme sono stati gli stessi dipendenti, che hanno trovato porte forzate e effetti personali spariti.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno avviato subito le ricerche nell’area attorno al nosocomio, individuando un giovane che corrispondeva alla descrizione del presunto autore del furto. Le successive verifiche hanno permesso di ricostruire l’accaduto e recuperare l’intera refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari.

Il presunto responsabile, un 20enne colombiano senza fissa dimora, è stato denunciato per furto pluriaggravato alla procura di Siena.

