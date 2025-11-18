Telefono e internet 'down' nell'Empolese: guasto alla fibra a Empoli, ma problema più ampio

Linee telefoniche e internet down nell'Empolese Valdelsa. Da quanto appreso ci sarebbe infatti un disservizio che riguarderebbe Empoli, ma si segnalano molte segnalazioni di assenza di segnale telefonico e internet ai clienti dell'operatore Vodafone diffusi in tutto il territorio. Da quanto appreso, però, potrebbe trattarsi di situazioni differenti.

Danni alla fibra a Empoli, "non si esclude atto vandalico"

Da Open Fiber, gestore dell'infrastruttura di fibra ottica, fanno sapere che su Empoli è effettivamente previsto un guasto di cui al momento non si è quantificata l'entità. Sono state raccolte le segnalazioni e i tecnici stanno approfondendo il tipo di guasto e le zone impattate da esso per intervenire. Da Open Fiber fannoa nche sapere che "non è escluso possa trattarsi di un atto vandalico": nelle scorse settimane, infatti, a Empoli si sono verificati atti vandalici contro i cabinet della fibra, che da quanto appreso sarebbero stati aperti e manomessi. La società, quindi, alla luce di quanto avvenuto non esclude possa trattarsi di episodi simili.

In 'down' le linee Vodafone nell'Empolese

Insieme a questo disservizio, però, si sta registrando in queste ore anche un 'down' della linea telefonica e internet di Vodafone, esteso anche ad altri comuni dell'Empolese Valdelsa. In questo caso non è ancora chiaro però il tipo di problema, né quanto esso sia esteso.

Il 'down' sta riguardando anche alcuni uffici comunali, come Montelupo Fiorentino e Montespertoli, rendendo impossibile svolgere le normati attività amministrative e burocratiche.

Non è chiaro se le due cose siano collegate, ma oggi è andato in 'down' a livello globale Cloudflare, piattaforma globale che fornisce servizi di rete, sicurezza e prestazioni per siti e applicazioni online a livello globale, una sorta di un intermediario che protegge dalle minacce online, e che gestirebbe circa il 20% dei siti web nel mondo. Molti siti, paradossalmente anche il noto Downdetector.com per controllare i disservizi delle linee, è andato in 'down' e mostrano messaggi come "sbloccare challenges.cloudflare.com" alcuni siti avrebbero ripreso a funzionare, ma al momento la situazione è in divenire.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate