Trovato con cocaina, hashish e un bilancino: arrestato 32enne a Pontedera

Arrestato un cittadino extracomunitario di 32 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata eseguita alle prime ore del 14 novembre dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pontedera, durante un normale servizio perlustrativo intorno all’una di notte.

Il 32enne è stato controllato dai militari e trovato in possesso di 8 grammi di cocaina, 11 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 50 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato sequestrato e repertato, in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato competente.

Su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, l’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del comando in attesa del rito direttissimo, celebrato nella mattinata dello stesso giorno. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria tre volte a settimana.