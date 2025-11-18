Un viaggio tra cultura sportiva, popolare e musica: al CSA Intifada 'Fuori i Secondi'

Sabato 22 novembre, al CSA Intifada di Ponte a Elsa, va in scena “Fuori i Secondi”, una serata che intreccia cinema, musica e cultura popolare in un unico racconto collettivo.

L’evento prende il nome dal documentario “Fuori i Secondi”(all'interno del docufilm intervista agli attivisti della palestra popolare del csa intifada) , firmato dal regista Paolo Bonfanti, che sarà presente per incontrare il pubblico e dialogare sulle storie di boxe popolare, resistenza e comunità raccontate nel suo film. Durante la proiezione, sarà servita una cena “da cinema”, per trasformare la visione in un momento conviviale e partecipato.

A seguire, spazio alla musica dal vivo con i Dirty Bench e i Real Wood, due band che porteranno sul palco energia, suoni ruvidi e autentici. La serata continuerà con i dj set di Marcos Da Silva, Madama Lazzeri e Le Papesse, che faranno ballare il pubblico fino a notte fonda.

“Fuori i Secondi” è più di un evento: è un atto di resistenza culturale, un invito a riscoprire la forza dello stare insieme e il valore della cultura dal basso. In tempi in cui tutto corre veloce, creare spazi di incontro e partecipazione è un gesto importante — e necessario.

Per info e prenotazioni

338 742809 Sabato 22 Novembre 2025 – dalle ore 19:00

CSA Intifada – Via XXV Aprile, Ponte a Elsa (Empoli)