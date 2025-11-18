Università di Siena nelle classifiche internazionali: "Risultati positivi in costante crescita"

Ancora una volta l’Università di Siena conferma la tendenza positiva nelle classifiche internazionali che valutano la performance delle istituzioni dell’educazione del mondo.

Il ranking QS sulla sostenibilità (QS World University Rankings Sustainability 2026), appena pubblicato, vede l’ateneo posizionarsi al 392° posto nel mondo, scalando 44 posizioni rispetto alla classifica dello scorso anno. Questa classifica misura la sostenibilità dal punto di vista ambientale, sociale e di governance, adottando vari parametri che valutano la didattica, la ricerca, l’ambiente di studio, l’inclusività, le politiche di salute e benessere, le opportunità offerte agli studenti.
L’altra conferma di eccellenza arriva dal ranking Shanghai per materie (Global Ranking of Academic Subjects 2025), ugualmente appena pubblicato, dove entrano ben 9 aree disciplinari, una in più dello scorso anno, nell’ambito di un posizionamento globale stabile nella fascia 601-700 nella classifica principale di Shanghai riguardante la ricerca. Nella nuova classifica per materie, Dentistry & Oral Sciences guadagna 50 posti e si posiziona tra 101-150. Human Biological Sciences, Medical Technology, Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, Political Sciences si confermano tra 201 e 300, Physics è tra 301 e 400, mentre Electrical & Electronic Engineering e Clinical Medicine sono tra 401 e 500, così come Economics, per la prima volta nella classifica. Il Global Ranking of Academic Subjects valuta 57 materie nei campi delle scienze naturali, ingegneria, scienze della vita, scienze mediche e scienze sociali. Gli indicatori tengono conto della presenza di docenti internazionalmente riconosciuti, elevati risultati di ricerca, ricerca di alta qualità, impatto degli esiti e capacità di lavorare attraverso collaborazioni internazionali.

Fonte: Università di Siena

