UniPi: inaugurata la Cattedra Messico in Scienze Politiche, istituita in collaborazione con la UNAM

Con un evento ospitato nell’Aula Magna Storica del Palazzo della Sapienza, è stata inaugurata la Cattedra Messico in Scienze Politiche promossa dalla Università di Pisa in collaborazione con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la più prestigiosa istituzione universitaria del paese. Si tratta di un accordo di collaborazione accademica che rafforza i legami culturali e scientifici tra i due paesi e che mira a potenziare la mobilità di docenti e studenti e a sviluppare progetti congiunti nel campo delle scienze politiche e sociali.

All’evento hanno partecipato l’Ambasciatore designato del Messico in Italia, Genaro Lozano, e il Console Onorario del Messico a Firenze, Valerio Alecci. Durante la giornata si è svolta la firma della Carta di Intenti e una tavola rotonda con docenti italiani e messicani sui principali temi di ricerca nei settori giuridico, economico, sociologico, politologico e storico-internazionale.

L’evento è stato aperto dai saluti del prorettore per gli affari giuridici, Giuseppe Campanelli, del direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, Andrea Borghini, e del direttore della Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, Alejandro Chanona. A seguire il professor Vincenzo Mele e il professor Edgar Tafoya (UNAM), rispettivamente coordinatore italiano e coordinatore messicano della Cattedra, hanno introdotto e illustrato il progetto. "È stata una bella giornata per il nostro dipartimento e per l’Università di Pisa - ha commentato il professor Vincenzo Mele, sociologo e coordinatore italiano della cattedra - Oggi entriamo ufficialmente nelle tredici ‘Cattedre Messico’ esistenti in Italia a carattere tematico. Questa iniziativa va a consolidare il percorso di collaborazione scientifica già iniziato tra le nostre facoltà e che ha prodotto pubblicazioni scientifiche congiunte, seminari in collaborazione, scambio di studenti e che speriamo possa costruire anche una laurea magistrale congiunta in studi politici e sociali".

A seguire sono intervenuti, tra gli altri, anche Marcello Di Filippo, professore di diritto internazionale, Marcella Aglietti, professoressa di Storia delle Istituzioni Politiche, Giovanna Pizzanelli, professoressa di diritto amministrativo. All’evento hanno portato il loro contributo anche Dayami De Leon Rico, studentessa borsista dell'UNAM e Edin Kovacevic, studente della magistrale in Istituzioni, Politica e Società, nonché rappresentante degli studenti di Scienze Politiche. In collegamento online dal Messico invece sono intervenuti la professoressa Tamara Martínez Ruíz, psicologa e segretaria per lo sviluppo istituzionale, il professor Massimo Modonesi, storico e politologo e il professor Daniel Gutiérrez-Martínez, sociologo della cultura, oltre a numerosi studenti.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa

