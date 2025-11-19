Al via il corso gratuito IFTS 'Tecnico per la promozione turistica e culturale del territorio'

Formare tecnici specializzati nella promozione del territorio, nella progettazione di itinerari turistici e culturali e nella gestione di eventi e servizi per musei, biblioteche, luoghi storici e imprese turistiche: è questo l’obiettivo del percorso IFTS “Tecnico per la promozione turistica e culturale del territorio – CULTOUR”, promosso da ASEV (capofila dell’ATS con Promocultura, IIS Caselli, Dipartimento Civiltà e forme del sapere dell’Università di Pisa e Fondazione ITS TAB), finanziato dalla Regione Toscana con risorse del PR FSE+ 2021-2027 nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani.

La figura professionale in uscita sarà in grado di analizzare il territorio e le sue risorse, progettare itinerari turistici e culturali, promuovere eventi e prodotti attraverso strategie di marketing tradizionali e digitali, collaborare con enti pubblici e privati per la valorizzazione dei beni culturali e monitorare l’efficacia delle azioni di promozione.

Il corso è interamente gratuito e riservato a un massimo di 20 partecipanti. Possono candidarsi giovani e adulti, occupati o non occupati, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore (o ammissione al quinto anno liceale) oppure con riconoscimento di competenze pregresse. Per i cittadini stranieri è richiesto il livello B1 di italiano.

Il percorso inizierà a dicembre 2025, per un totale di 990 ore complessive (594 ore di formazione in aula e laboratori, oltre a 396 ore di stage presso aziende ed enti del territorio). Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì presso le sedi ASEV di Empoli.

Al termine sarà rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore IFTS “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio” (livello IV EQF), valido su tutto il territorio nazionale e con riconoscimento di crediti universitari presso il Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali dell’Università di Pisa.

Gli sbocchi occupazionali riguardano musei, biblioteche, enti locali, consorzi turistici, proloco, agenzie di viaggio, strutture ricettive, operatori culturali e imprese specializzate nella promozione del territorio.

Le iscrizioni chiudono venerdì 28 novembre 2025 alle ore 13.00.

Per informazioni e modalità di partecipazione è possibile contattare la segreteria ASEV allo 0571 76650 o scrivere a s.panichi@asev.it.

Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito www.asev.it e direttamente alla pagina del corso https://www.asev.it/corsi/tecnico-per-la-promozione-turistica-e-culturale-del-territorio-cultour/

Fonte: ASEV