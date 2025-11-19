All'Università di Pisa un incontro sul ruolo delle donne e dei femminismi nella costruzione della pace

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza di genere, il Centro Interdisciplinare di Scienze per la Pace e il Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa organizzano la tavola rotonda “Donne, femminismi e pace”, che si terrà venerdì 21 novembre alle ore 17:30 in aula IV del Palazzo della Sapienza.

La tavola rotonda sarà l’occasione per indagare quali sono i contributi delle donne e dei femminismi alla costruzione di giustizia sociale e ambientale, e quindi di società pacifiche, e come la violenza di genere si intreccia, nelle sue diverse dimensioni, alle altre forme della violenza.

Intervengono Paola Malacarne (Toponomastica femminile), Enza Pellecchia (Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace, Università di Pisa), Chiara Tognolotti (Comitato Unico di Garanzia dell’Università di Pisa), Giulia Torrini (Un Ponte Per) e Giovanna Zitiello (Casa della Donna). La discussione sarà introdotta da un reading di testi a cura di Tutta mia la città (Erasmus+ Giovani) in collaborazione con il Teatro didattico dell’Università di Pisa.

In occasione della tavola rotonda verrà inaugurata la mostra fotografica “Le Nobel per la Pace” curata da Toponomastica femminile nell’ambito del Festival “L’eredità delle donne”. La mostra sarà visitabile dal 21 al 28 novembre nel loggiato della Sapienza, con ingresso libero in orario 9:00-19:00, e sarà arricchita da riferimenti bibliografici a cura del Sistema Bibliotecario di Ateneo.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa