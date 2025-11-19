Alta velocità in tilt tra Firenze e Bologna: ritardi fino a 90 minuti

(Foto di archivio da Facebook)
Disagi sulla linea dell’Alta velocità tra Firenze e Bologna, dove nella mattinata si sono registrati ritardi fino a 90 minuti. Ferrovie dello Stato ha segnalato un “inconveniente tecnico sulla linea” nel tratto di San Pellegrino, che ha rallentato la circolazione sia in direzione Nord che Sud.
Secondo quanto riportato dai monitor della stazione di Bologna, i disservizi sarebbero legati a un “guasto agli impianti di circolazione”. Tecnici di Rfi hanno risolto il problema e ripristinato nel tardo pomeriggio la piena regolarità del traffico ferroviario.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
Toscana
Attualità
13 Ottobre 2025
Plures Alia informa gli utenti che le organizzazioni sindacali Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Fiadel hanno proclamato uno sciopero generale di tutti i dipendenti per l’intera giornata di venerdì 17 ottobre. In considerazione di [...]
Firenze
Front Office
7 Settembre 2025
Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, per consentire lavori dalle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 settembre, sarà chiuso, per chi proviene da Firenze, il [...]
Firenze
Front Office
13 Agosto 2025
Autolinee Toscane informa che, a seguito della chiusura del cantiere di Publiacqua in Via Bolognese, dal pomeriggio di mercoledì 20 agosto saranno ripristinate le corse urbane ed extraurbane che erano [...]
<< Indietro