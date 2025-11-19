Alta velocità in tilt tra Firenze e Bologna: ritardi fino a 90 minuti

Disagi sulla linea dell’Alta velocità tra Firenze e Bologna, dove nella mattinata si sono registrati ritardi fino a 90 minuti. Ferrovie dello Stato ha segnalato un “inconveniente tecnico sulla linea” nel tratto di San Pellegrino, che ha rallentato la circolazione sia in direzione Nord che Sud.

Secondo quanto riportato dai monitor della stazione di Bologna, i disservizi sarebbero legati a un “guasto agli impianti di circolazione”. Tecnici di Rfi hanno risolto il problema e ripristinato nel tardo pomeriggio la piena regolarità del traffico ferroviario.

