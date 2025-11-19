Assolto tecnico per morte Luana, Cgil Toscana: "Le responsabilità vanno individuate"

Politica e Opinioni Montemurlo
Condividi su:
Leggi su mobile
Luana D'Orazio

Ieri c’è stata la sentenza su uno dei processi più delicati legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro del distretto tessile, quello riguardo l’infortunio mortale di Luana d’Orazio. Il giudice ha escluso le responsabilità dell’imputato, il tecnico manutentore, accogliendo la ricostruzione presentata dalla difesa, sostenendo che la manomissione dell’orditoio potesse essere stata eseguita da altri. La CGIL Toscana non discute le sentenze ma le analizza.

A suo tempo, il giudice stabilì che il macchinario era stato manipolato per eliminarne alcuni sistemi di sicurezza, rendendo possibile l’incidente mortale, quindi siamo di fronte a “qualcuno” che, per aumentare la produttività e per guadagnare di più, ha MANOMESSO. Di fronte a questa MANOMISSIONE, il giudice ritiene che non vi è responsabilità del tecnico; quindi dal dibattito e dalle prove che il giudice ha in possesso, è stato qualcun altro. Di sicuro non può essere stata Luana che vi ha perso la vita ma è abbastanza ovvio che qualcun altro ha dato questa indicazione per trarre vantaggi a scapito della sicurezza.

Allora la domanda è: la giustizia pensa di chiuderla qui, oppure indaga per trovare chi veramente ha MANOMESSO e chi ha ordinato di farlo? Perché vi sono due aspetti principali da tener di conto: il primo aspetto sottolinea l’importanza del rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, individuare la responsabilità e punirla, affinché rappresenti un monito per il settore manifatturiero e industriale; il secondo aspetto entra nel profondo delle coscienze perchè, a tempo debito, qualcuno dovrà spiegare al bambino di Luana chi ha ucciso sua madre per aver MANOMESSO un macchinario per fare più produzione.

Mirko Lami Dipartimento Salute e Sicurezza CGIL Toscana

Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
10 Novembre 2025

Conferme come Monni, novità come la giovane Diop: ecco la nuova giunta Giani

Eugenio Giani ha deciso. Sono stati resi noti i nomi di uomini e donne che andranno a comporre la giunta della Regione Toscana nel quinquennio 2025-2030. A circa un mese [...]

Toscana
Politica e Opinioni
14 Ottobre 2025

Come sarà il prossimo Consiglio regionale? Ecco chi è stato eletto

Terminato il bailamme degli scrutini, c'è una domanda che balza in testa: chi entrerà in Consiglio regionale? Come sarà la giunta? Ancora è presto per rispondere e sapere almeno assessori [...]

Toscana
Politica e Opinioni
14 Ottobre 2025

Giani vince col 53,92%: i dati ufficiali dopo gli scrutini

La vittoria di Eugenio Giani non è mai stata in discussione e nemmeno un'ora dopo la chiusura delle urne elettorali era certa la riconferma. Solo in tarda serata, però, al [...]



Tutte le notizie di Montemurlo

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina