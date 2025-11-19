Avane: sembrava una bomba, ma era un pezzo di lavatrice

Cronaca Empoli
(foto da facebook)

Quello che sembrava essere il terzo ordigno ritrovato a Empoli pare fosse la componente di un elettrodomestico

Nei giorni scorsi la scoperta di un 'terzo ordigno' lungo l'argine del fiume Arno di cui ha dato notizia anche gonews.it, ad Avane, aveva riacceso la questione degli ordigni inesplosi su una porzione di territorio che, come avevamo approfondito anche su gonews.it, era stato oggetto di bombardamenti da parte degli Alleati durante la seconda guerra mondiale. Erano state avvertite le forze dell'ordine e l'area era stata delimitata per i controlli del caso, ma è stato escluso si trattasse di un ordigno.

Da quanto trapela l'oggetto ritrovato sarebbe invece un cestello di una lavatrice abbandonato, che, a causa della forma e delle modalità in cui era interrato, sarebbe effettivamente sembrato a prima vista una bomba. Sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno rimosso l'oggetto. Gli unici ordigni ritrovati, quindi, sono quelli del cantiere Il Ferruccio.

Proprio sui recenti ritrovamenti, sui monitoraggi e sugli effetti che potrebbero avere sul calendario dei lavori, che ricordiamo è sottoposto ad una precisa tempistica per non 'perdere' i finanziamenti PNRR, alcune forze di opposizione hanno presentato due diverse interrogazioni in consiglio comunale (vedi qui).

