Bimbo morto all'asilo, famiglia chiede silenzio ai funerali

Si terranno domani alle 15, nella Pieve medievale di Romena a Pratovecchio Stia, le esequie di Leo Ricci, il bambino morto il 12 novembre scorso dopo essere rimasto soffocato dal laccio della felpa mentre giocava all’asilo nido di Soci. La cerimonia sarà pubblica, ma la famiglia ha chiesto a tutti di partecipare con una “presenza silenziosa e raccolta”, nel rispetto del dolore che ha colpito i genitori, il fratello e i familiari, ancora circondati dall’affetto di un’intera comunità sconvolta.

Intanto prosegue l’inchiesta della procura, che ha iscritto nel registro degli indagati tre maestre, un’assistente e la responsabile della struttura per omicidio colposo. Gli accertamenti puntano a chiarire ogni passaggio dell’accaduto.

La famiglia di Leo ha scelto di trasformare la tragedia in un gesto di solidarietà, promuovendo una raccolta fondi destinata a iniziative per i bambini del Casentino. Ai funerali, celebrati da don Luigi Verdi, sono attesi rappresentanti dei Comuni della vallata e numerosi cittadini.